Πέθανε ο “θρύλος” του μπουζουκιού Στάθης Μιλάνος

Ενας πραγματικός θρύλος του λαϊκού τραγουδιού έφυγε σήμερα από τον Βόλο αφήνοντας πιο φτωχό τον πολιτισμό της πόλης.

Πρόκειται για τον Στάθη Μιλάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, ιδιοκτήτη της ιστορικής ταβέρνας στον Βόλο «Σκάλα» και δάσκαλο μπουζουκιού για πολλούς μουσικούς της πόλης.

Ηταν ο τρίτος και μικρότερος γιος της οικογένειας Μιλάνου, ένας θαυμάσιος μουσικός και οργανοπαίκτης.

Ο Στάθης Μιλάνος γεννήθηκε το 1941 και έπαιζε μπουζούκι από την ηλικία των 6 ετών. Δίδαξε σε ωδείο την τέχνη, ενώ υπήρξε δάσκαλος για πολλούς επίδοξους λάτρεις του οργάνου.

Τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε στενά με το κατάστημα στον Άναυρο «Αύρα».

Η οικογένεια της Αύρας, μετά από 15 χρόνια συνεργασίας, αποχαιρετά με βαθιά συγκίνηση τον Στάθη Μιλάνο, έναν πραγματικό θρύλο του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που έδενε όλους σε μια παρέα, σε μια φωνή, σε ένα τραγούδι.

Σε ανάρτησή της αναφέρει: «Δάσκαλε, σ’ ευχαριστούμε για τις νύχτες που μας χάρισες, για τις στιγμές που γίναμε ένα γύρω από το μπουζούκι σου, για την προσφορά σου στη μουσική και στη ζωή.

Ένωσες τα δύο πιο ιστορικά μαγαζιά του Βόλου, την Αύρα μας με τη Σκάλα του Μιλάνου, και έγραψες μαζί μας μαγικές καλοκαιρινές βραδιές, με ανθρώπους να έρχονται απ’ όλο τον κόσμο, μόνο και μόνο για να σε ακούσουν να παίζεις!

Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας, αλλά ξέρουμε πως εκεί που πηγαίνεις τώρα θα τραγουδάτε όλοι μαζί τα τραγούδια σου. Η Αύρα σε χαιρετά με αγάπη και σε ευγνωμονεί για όλα όσα μας άφησες. Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά», αναφέρει σε ανακοίνωσή της”.

taxydromos.gr