Θεσσαλονίκη – Σποράδες: Ξεκινούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Προ των πυλών είναι η επανέναρξη των δρομολογίων της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Σποράδων μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος.

Εφόσον όλα εξελιχθούν χωρίς προβλήματα, το παρθενικό δρομολόγιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τα μέσα Ιουνίου, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα να οργανώσουν έγκαιρα τις καλοκαιρινές αποδράσεις τους προς τις Σποράδες.

Με βάση τη γνωμοδότηση του ΣΑΣ, το πρόγραμμα της γραμμής περιλαμβάνει δύο εβδομαδιαία δρομολόγια για το διάστημα 22–28 Ιουνίου, ενώ από τις 29 Ιουνίου έως και τις 6 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια αυξάνονται σε πέντε ανά εβδομάδα. Το ποσό της μίσθωσης ανέρχεται στις 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Για την εξυπηρέτηση της γραμμής προβλέπεται η χρήση επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, χωρητικότητας 700 επιβατών, με γκαράζ οχημάτων συνολικής επιφάνειας 1.200 τετραγωνικών μέτρων και μήκος που φτάνει τα 100 μέτρα.

«Το πρώτο και απαραίτητο βήμα»

Μιλώντας στον «Τύπο Θεσσαλονίκης» και στην Κωνσταντίνα Καρδέρη, ο δήμαρχος Σκιάθου κ. Θοδωρής Τζούμας χαρακτηρίζει τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ως «το πρώτο και απαραίτητο βήμα» για να προχωρήσει η υπόθεση στη διαγωνιστική διαδικασία.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς ενστάσεις ή καθυστερήσεις, ώστε το πρώτο δρομολόγιο να γίνει γύρω στα μέσα Ιουνίου. «Θα παρέλθει και αυτό, θα έχουμε τον ανάδοχο, ελπίζουμε χωρίς ενστάσεις και καθυστερήσεις, οπότε γύρω στα μέσα Ιουνίου θα έχουμε και το πρώτο δρομολόγιο», αναφέρει.

Ενήμερος για την πορεία του θέματος είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας κ. Βασίλη Γάκη, ο διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί.

Για τον κ. Τζούμα, το σημαντικό είναι ότι η γραμμή μπορεί πλέον να ανακοινωθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια προς το επιβατικό κοινό. «Είμαστε μέσα Μαΐου και μπορεί ο κόσμος να μάθει. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε ότι θα έχουμε δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου και μετά», τονίζει.

Η ενημέρωση αυτή, όπως λέει, είναι κρίσιμη κυρίως για την ελληνική αγορά, καθώς οι ταξιδιώτες έχουν ακόμη χρόνο να οργανώσουν τις διακοπές τους. «Για τον Έλληνα είναι μια καλή εποχή τώρα να το ξέρει για να προγραμματίσει τις διακοπές. Για τον αλλοδαπό είναι λίγο αργά», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η σύνδεση παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για τους Θεσσαλονικείς, που αγαπούν τις Σποράδες και ειδικά τη Σκιάθο.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από τον Τύπο Θεσσαλονίκης και τη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Καρδέρη)