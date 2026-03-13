Mόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών – Στα νοσοκομεία της Λάρισας θα καλυφθούν 34 θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απέστειλε το ΑΣΕΠ την προκήρυξη 4Κ/2026 για 1.654 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών.
Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς της τρέχουσας χρονιάς, ο οποίος προβλέπει την πλήρωση συνολικά 1.654 θέσεων εργασίας με σειρά προτεραιότητας.
Μέσω της προκήρυξης 4Κ/2026 που εξέδωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, προσλαμβάνονται πτυχιούχοι νοσηλευτικής (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) των εξής ειδικοτήτων:
- ΠΕ Νοσηλευτικής – 64 θέσεις
- ΤΕ Νοσηλευτικής – 676 θέσεις
- ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτώνn – 914 θέσεις
Οι θέσεις στη Λάρισα
Στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας αναμένεται να καλυφθούν συνολικά 34 θέσεις.
Αναλυτικά:
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Π.Ε. Νοσηλευτικής (1)
Τ.Ε. Νοσηλευτικής (12)
Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτικής (14)
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Τ.Ε. Νοσηλευτικής (4)
Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτικής (3)
Με την αποστολή της 4Κ/2026 για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, ανοίγει ο δρόμος για την επίσημη έναρξη της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να έχουν έτοιμα τα δικαιολογητικά τους, καθώς η κατανομή των θέσεων έχει ήδη οριστικοποιηθεί και θα ενσωματωθεί στο ΦΕΚ που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες.
