Mε μέλη της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών ο Κουρέτας

Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα επισκέφθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της οργανωτικής επιτροπής του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, οι κ.κ. Σταμάτης Μαλάκος και Δημήτρης Ιωαννίδης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού και Ισότητας κ. Βασιλείου Σίμου, με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, μετά από 20 χρόνια, από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της Ένωσης εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τη στήριξη και τη συμβολή του στη διοργάνωση του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής, στο οποίο η Περιφέρεια συμμετέχει ως βασικός στρατηγικός συνδιοργανωτής.

Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των Περιφερειών, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει δράσεις που προάγουν την επιστημονική έρευνα, και φέρνουν τη γνώση πιο κοντά στην κοινωνία.

Στόχος του συνεδρίου, με τίτλο «Η Φυσική στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης – Ερευνητικές Εξελίξεις και Προοπτικές για τη Φυσική του 21ου αιώνα», είναι να αποτελέσει ένα δυναμικό πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών, προάγοντας τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαίδευση και την κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις της Φυσικής, καθώς και στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στην έρευνα όσο και στη διδακτική διαδικασία. Το συνέδριο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, όπως η Αστροφυσική, η Νανοτεχνολογία, η Περιβαλλοντική Φυσική, η Ιατρική Φυσική, καθώς και οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους στη σύγχρονη επιστήμη.