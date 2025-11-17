Το πιο φωτεινό σημείο της πόλης: Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Fashion City Outlet ανάβει στις 22 Νοεμβρίου με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου & τους BOTOX!

Η καρδιά των Χριστουγέννων χτυπά φέτος στο Fashion City Outlet, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας»!

Το πιο φωτεινό και γιορτινό σημείο της πόλης γεμίζει μουσική, ενέργεια και χαμόγελα, και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο μεγάλο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και σε ένα εκρηκτικό live event παρέα με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου και τη μπάντα του, τους BOTOX, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 18:00.

Η πιο κεφάτη μπάντα της χρονιάς ανεβαίνει στη σκηνή για ένα εκρηκτικό Christmas Energy Live, γεμάτο χαρά, ρυθμό και θεατρικότητα. Από αγαπημένες κλασικές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες μέχρι μοντέρνες pop διασκευές, οι BOTOX φέρνουν μαζί τους μια παράσταση γεμάτη μουσική, συναίσθημα και απρόσμενες εκπλήξεις, δημιουργώντας την πιο λαμπερή έναρξη των γιορτών στη Λάρισα.

Την ίδια στιγμή, το παραμύθι του Καρυοθραύστη ζωντανεύει στο Fashion City Outlet, με την Κλάρα, τον Καρυοθραύστη, τον Βασιλιά των Ποντικιών και τον μάγο Ντροσελμάγερ (Drosselmeyer) να μοιράζονται με το κοινό τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από ένα φαντασμαγορικό show γεμάτο θεατρικότητα, μουσική και χαμόγελα.

Όλοι μαζί — οι καλλιτέχνες, οι ήρωες του παραμυθιού και το κοινό — θα ανάψουν το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Fashion City Outlet, σε μια στιγμή που θα γεμίσει τον χώρο με φως, ζεστασιά και συγκίνηση.

Το Fashion City Outlet μετατρέπεται για ακόμη μία χρονιά στο πιο ζεστό και φωτεινό σημείο των Χριστουγέννων, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν από κοντά τη μαγεία των γιορτών, σε ένα σκηνικό γεμάτο φως, λάμψη και χαρά.

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με γιορτινή διάθεση, χαρά και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.

Μην χάσετε την πιο μαγική βραδιά των Χριστουγέννων!

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 18:00 — στο Fashion City Outlet, το κέντρο της καρδιάς μας!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr