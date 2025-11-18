Το πιο παραμυθένιο δώρο των Χριστουγέννων: Το Fashion City Outlet σας στέλνει στη Disneyland!

Οι γιορτές φέτος στο Fashion City Outlet γίνονται… μαγικές!

Από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» προσκαλεί όλους τους επισκέπτες να συμμετέχουν στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη προωθητική ενέργεια SHOP, SCAN & WIN – CHRISTMAS EDITION, με δώρο ένα πενθήμερο ταξίδι τεσσάρων ατόμων στη Disneyland Paris!

Το παραμύθι γίνεται πραγματικότητα: ένα μέρος των γιορτινών σας αγορών μπορεί να σας οδηγήσει στο πιο μαγικό μέρος του κόσμου, εκεί όπου οι ήρωες ζωντανεύουν, τα κάστρα φωτίζονται και τα όνειρα αποκτούν χρώμα.

Πώς συμμετέχετε

Κάνετε αγορές 30€ και άνω σε οποιοδήποτε κατάστημα του Fashion City Outlet.

• Από 12:00 έως 20:00, καθημερινά, επισκέπτεστε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον κεντρικό διάδρομο του εμπορικού κέντρου ή το Info Desk

• Σκανάρετε τον QR κωδικό και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση!

Οι συμμετοχές ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας και η τύχη — μαζί με τη χριστουγεννιάτικη μαγεία — μπορεί να σας χαρίσει ένα ταξίδι που θα μείνει αξέχαστο σε όλη την οικογένεια.

Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές γιορτινές προσφορές, το Fashion City Outlet σας καλεί να κάνετε τις αγορές σας, να απολαύσετε τις γιορτινές δράσεις και… να διεκδικήσετε το πιο φανταστικό χριστουγεννιάτικο δώρο!

Οι εορταστικές αγορές σας κρύβουν παραμυθένιες εκπλήξεις…

Στο κέντρο της καρδιάς σας: το Fashion City Outlet!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr