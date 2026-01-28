Τέμπη: Περίεργο συμβάν τα ξημερώματα στο Κουλούρι

Ένα συμβάν παράξενο αναστάτωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου την περιοχή Kουλούρι στην Λάρισα.

Το συγκεκριμένο μέρος είναι γνωστό καθώς εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια από την τραγωδία των Τεμπών.

Τι συνέβη στο Κουλούρι

Πιο συγκεκριμένα περίπου στις 4.30 το πρωί στο σημείο βρέθηκαν βαρέα οχήματα και ειδικότερα νταλίκες.

Στη συνέχεια ακούστηκαν πυροβολισμοί από καραμπίνες.

Τον θόρυβο άκουσαν κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους.

Ωστόσο προκαλεί προβληματισμό πως δεν αντιλήφθηκαν τίποτα οι αστυνομικοί καθώς κοιμόντουσαν!

Τέμπη: Ανησυχούν οι συγγενείς των θυμάτων

Το περίεργο συμβάν έχει ανησυχήσει πολύ τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας.

Στο μεταξύ σήμερα Τετάρτη συνεχίζεται στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας η δίκη για τα χαμένα βίντεο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα καταθέσει ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, Αντώνης Ψαρόπουλος.

