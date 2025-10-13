Οκτώβριος γεμάτος δράση στο Fashion City Outlet: Θέατρο σκιών και ιστορικά αυτοκίνητα μαγνήτισαν το κοινό!

Το φθινόπωρο συνεχίζεται με τον πιο θεαματικό τρόπο στο Fashion City Outlet, το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας», που μετατρέπει κάθε Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου σε εμπειρία για όλη την οικογένεια!

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες του Fashion City Outlet είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο μοναδικά θεάματα: τη δεύτερη παράσταση του αγαπημένου Καραγκιόζη και τη φιλοξενία της μίνι έκθεσης κλασσικών και ιστορικών αυτοκινήτων στο parking του εμπορικού, που αποτέλεσε και το σημείο εκκίνησης του 14ου Ιστορικού Ράλλυ Ολύμπου.

Οι «κυρίες» του δρόμου, σπάνιας αισθητικής και ιστορικής αξίας, έκλεψαν τα βλέμματα και γέμισαν τον χώρο στάθμευσης του εμπορικού κέντρου με χρώμα, ήχους και εντυπωσιακές εικόνες μιας άλλης εποχής. Οι επισκέπτες φωτογραφήθηκαν δίπλα στα εκθέματα, θαύμασαν τη λάμψη και τη διαχρονικότητά τους και συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδύασε κουλτούρα, τεχνολογία και νοσταλγία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Καραγκιόζης ανέβηκε και πάλι στη σκηνή, αυτή τη φορά με την παράσταση «Ο Καραγκιόζης στο μαγικό καρουζέλ», σκορπίζοντας γέλιο και ενθουσιασμό στους μικρούς θεατές που κατέκλυσαν τους χώρους του Fashion City Outlet. Η συμμετοχή των παιδιών στη δράση και η ζωντάνια της παράστασης απέδειξαν ότι το θέατρο σκιών παραμένει μια αγαπημένη εμπειρία που ενώνει γενιές.

Οι παραστάσεις συνεχίζονται δυναμικά και τα επόμενα Σάββατα, με τον Καραγκιόζη να επιστρέφει στις 18 Οκτωβρίου με την ιστορία «Ο Καραγκιόζης και οι ευχές που γίνονται αληθινές», και στις 25 Οκτωβρίου με την παράσταση «Ο Καραγκιόζης και το μυστικό της ευτυχίας», κλείνοντας τον φθινοπωρινό κύκλο εκδηλώσεων με χαρά, χιούμορ και μηνύματα αισιοδοξίας.

Το Fashion City Outlet συνεχίζει να αποτελεί σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας κάθε Σαββατοκύριακο κάτι διαφορετικό: από πολιτιστικά δρώμενα μέχρι θεάματα και δράσεις που φέρνουν πιο κοντά την κοινότητα της Θεσσαλίας. Με δωρεάν και άνετο parking, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές σε αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet μετατρέπει κάθε βόλτα σε εμπειρία για όλη την οικογένεια.

