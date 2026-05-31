Λάρισα: «Συναγερμός» στην αστυνομία για άτομο σε κίνδυνο στον Πηνειό

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για την παρουσία ατόμου κοντά στον Πηνειό ποταμό, στην περιοχή του Αλκαζάρ, το οποίο φέρεται να είχε ανησυχητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχαν φόβοι ότι επρόκειτο να μπει στο ποτάμι, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και, χάρη στην έγκαιρη επέμβασή τους, η κατάσταση αντιμετωπίστηκε.





