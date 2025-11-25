Λάμψη, μουσική και χαμόγελα: Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Fashion City Outlet άναψε και γέμισε τη Λάρισα γιορτινή μαγεία!

Η πιο φωτεινή και γιορτινή βραδιά της πόλης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, όταν το Fashion City Outlet — το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» — άναψε το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη των φετινών γιορτών.

Μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη χαρά, φως και χριστουγεννιάτικη ενέργεια.

Ένα εκρηκτικό Christmas Energy Live με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου & τους BOTOX

Η σκηνή του Fashion City Outlet ζωντάνεψε με την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Χατζηγεωργίου και της μπάντας του BOTOX, που παρουσίασαν ένα εκρηκτικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με κλασικά εορταστικά τραγούδια και αγαπημένες pop διασκευές.

Το κοινό τραγουδούσε, χόρευε και συμμετείχε σε ένα πραγματικά λαμπερό live που ξεσήκωσε όλη τη Λάρισα.

Ο Καρυοθραύστης ζωντάνεψε στο εμπορικό κέντρο

Μέσα από ένα θεατρικό, παραμυθένιο show, η Κλάρα, ο Καρυοθραύστης, ο Βασιλιάς των Ποντικιών και ο μάγος Ντροσελμάγερ μετέφεραν τους επισκέπτες στον κόσμο του πιο αγαπημένου χριστουγεννιάτικου παραμυθιού.

Η μαγική αυτή παρουσίαση — γεμάτη μουσική, χαρακτήρες και χαμόγελα — προετοίμασε το κοινό για τη μεγάλη στιγμή του ανάμματος.

Η στιγμή που το Δέντρο φωτίστηκε

Λίγο μετά τις 19:00, όλοι μέτρησαν αντίστροφα και το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Fashion City Outlet φωτίστηκε εντυπωσιακά, γεμίζοντας τον χώρο με χρώμα, λάμψη και συγκίνηση.

Παιδιά, γονείς και παρέες αποθανάτισαν τη στιγμή, χαρίζοντας στο εμπορικό κέντρο ένα κύμα ενέργειας και γιορτινής διάθεσης.

Το Fashion City Outlet ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν εκεί και εύχεται καλές γιορτές με υγεία, φως και χαρά.



Με δωρεάν άνετο parking, συνεχές ωράριο και μοναδικές προσφορές, το εμπορικό κέντρο συνεχίζει τις γιορτινές του δράσεις, γεμίζοντας τη Λάρισα όμορφες στιγμές για όλη την οικογένεια.

Οι γιορτές ξεκίνησαν — στο κέντρο της καρδιάς μας: το Fashion City Outlet!

