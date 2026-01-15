Ένας κόσμος παιχνιδιού και φαντασίας στο κέντρο της καρδιάς μας!

PLAYMOBIL Junior x Disney & PLAYMOBIL Rainbow Castle στο Fashion City Outlet

Το παιχνίδι για τα μικρά παιδιά δεν είναι μόνο διασκέδαση — είναι το πρώτο τους εργαλείο μάθησης, φαντασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Με αυτή τη φιλοσοφία, το Fashion City Outlet υποδέχεται τους πιο δημιουργικούς μίνι παιδότοπους της Θεσσαλίας, φέρνοντας τον μαγικό κόσμο των PLAYMOBIL Junior X Disney και του PLAYMOBIL Rainbow Castle αποκλειστικά στο κέντρο της καρδιάς μας.

Από 16 Ιανουαρίου έως και 6 Φεβρουαρίου, ο Μίκυ και ο Γουίνι, Ιππότες και Πριγκίπισσες, και ολόκληρο το Κάστρο του Ουράνιου Τόξου προσκαλούν τους μικρούς μας φίλους σε έναν κόσμο γεμάτο χρώματα, ρόλους και ιστορίες. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά αναπτύσσουν τη φαντασία, τη λεπτή κινητικότητα και τη γνωστική τους κατανόηση, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, χαρούμενο και απόλυτα σχεδιασμένο για τις ηλικίες τους.

Οι μίνι παιδότοποι λειτουργούν με ελεύθερη είσοδο τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Σάββατο: 12:00 – 20:00

Κυριακή: 11:00 – 19:00

Κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε μια μικρή περιπέτεια, όπου τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες, ενώ οι γονείς απολαμβάνουν έναν χώρο σχεδιασμένο με φροντίδα και παιδαγωγική λογική.

Και η μαγεία δεν σταματά εκεί. Οι επισκέπτες μπορούν να συμπληρώνουν το κουπόνι συμμετοχής και να μπουν σε κλήρωση για μοναδικά δώρα PLAYMOBIL:

• 1 Παλάτι του Ουράνιου Τόξου

• 1 Novelmore – Τουρνουά Ιπποτών

• 1 JUNIOR & Disney – Το Κάστρο της Σταχτοπούτας

Με δωρεάν άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μοναδικές προσφορές στα αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει εμπειρίες που συνδυάζουν παιχνίδι, εκπαίδευση και οικογενειακή ψυχαγωγία, μετατρέποντας κάθε επίσκεψη σε μια όμορφη ανάμνηση.

Η πιο δημιουργική παιδική διασκέδαση σας περιμένει — στο κέντρο της καρδιάς μας, το Fashion City Outlet!

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr