Kατά του lockdown στην κτηνοτροφία ο Κουρέτας

Την αντίθεσή του στην υποβολή lockdown στην κτηνοτροφία εξέφρασε σήμερα από τη Λάρισα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δηήτρας Κουρέτας.

Όπως υποστήριξε “στη Θεσσαλία παρατηρείται σημαντική ύφεση, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας υπάρχει αύξηση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μία μεγάλη κινητοποίηση από το Υπουργείο, θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να πληρωθούν. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε καν το θέμα του lockdown γιατί τα πράγματα θα χειροτερέψουν”

Στο μεταξύ με επιστολή του προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ζητά την αναθεώρηση της νομοθεσίας αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων εμπορίας ζώντων ζώων, όσον αφορά στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους και κυρίως στη γειτνίαση τους με παραγωγικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΑΟΚ με κτηνοτρόφους από την περιοχή της Τερψιθέας (φώτο), οι οποίοι αντιδρούν στη λειτουργία μονάδας εμπορίας ζώντων ζώων στην περιοχή τους, φοβούμενοι εξάπλωση της ευλογιάς.

Αναλυτικότερα η επιστολή του Δημ. Κουρέτα στο ΥΠΑΑΤ: Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργέ και Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις καθώς και το ότι, οι επιζωοτίες που πλήττουν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και την οικονομική αλυσίδα μεταποίησης και εμπορίας στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος, έχουν υψηλή μεταδοτικότητα και με δεδομένο ότι θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, την ομαλή λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, το δημόσιο συμφέρον και υγεία για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή εξάπλωσης και ελέγχου κάθε επιζωοτίας εισηγούμαστε:

Την αναθεώρηση της νομοθεσίας αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων εμπορίας ζώντων ζώων, όσον αφορά στις προϋποθέσεις λειτουργίας τους και κυρίως στη γειτνίαση τους με παραγωγικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον για τις ήδη αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που αφορούν στην εμπορία ζώντων ζώων προτείνουμε την μετεγκατάσταση τους σε εύλογο χρονικό διάστημα σε νέες τοποθεσίες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, που θα οριστούν μετά την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας.”