Happy Family Weekends στο Fashion City Outlet! Η δημιουργικότητα κορυφώνεται – ένα ακόμη πολύχρωμο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε

Με χρώματα, χαμόγελα και δημιουργική διάθεση ολοκληρώθηκε το τρίτο Σαββατοκύριακο των Happy Family Weekends στο Fashion City Outlet, με το Εργαστήρι Χειροποίητης Κορνίζας να μετατρέπει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Food Court σε ένα μικρό εργαστήρι φαντασίας.

Οι μικροί δημιουργοί έφτιαξαν τις δικές τους χρωματιστές κορνίζες από γλωσσοπίεστρα, πρόσθεσαν ανοιξιάτικες λεπτομέρειες και έδωσαν σχήμα σε μια προσωπική, χειροποίητη ανάμνηση που πήραν μαζί τους στο σπίτι. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας ότι τα Σαββατοκύριακα του Μαρτίου έχουν πλέον γίνει σταθερό ραντεβού δημιουργίας για τις οικογένειες της πόλης, δίνοντας ακόμη μία αφορμή για ποιοτικό οικογενειακό χρόνο, δημιουργική έκφραση και χαλαρή βόλτα στο εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας».

Το πρόγραμμα των Happy Family Weekends για τον Μάρτιο ολοκληρώνεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 28 & 29 Μαρτίου, με το Εργαστήρι Χαρούμενης Κάμπιας με Pom-Pom. Πολύχρωμα pom-pom, ματάκια, κεραίες και πολλή φαντασία θα δώσουν ζωή σε ξεχωριστές κάμπιες γεμάτες χαρακτήρα — έτοιμες να… φύγουν σπίτι μαζί με τους μικρούς δημιουργούς τους.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται 12:00–14:00 & 17:30–19:30, με ελεύθερη είσοδο.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο σχεδιασμένο για δημιουργία και οικογενειακές στιγμές, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δίνει δημιουργικό ρυθμό στα Σαββατοκύριακα της άνοιξης.

Η άνοιξη γεμίζει χρώμα και φαντασία — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr