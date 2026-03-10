Happy Family Weekends στο Fashion City Outlet! Δυναμική έναρξη για τους μικρούς δημιουργούς – η δράση συνεχίζεται

Με χρώμα, φαντασία και δεκάδες παιδικά χαμόγελα ξεκίνησαν τα Happy Family Weekends στο Fashion City Outlet, με το πρώτο Εργαστήρι Emoji με Πηλό & Πλαστελίνη να γεμίζει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Food Court με χαρούμενες φατσούλες, χρώμα και φαντασία.

Τα παιδιά πειραματίστηκαν με υφές, δημιούργησαν μοναδικά emoji πάνω σε βάσεις πηλού και έδωσαν σχήμα στα συναισθήματά τους μέσα από το παιχνίδι. Η διαδραστική φύση του εργαστηρίου ενθάρρυνε τη δημιουργική έκφραση και τη συνεργασία, μετατρέποντας το Σαββατοκύριακο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Και η συνέχεια έρχεται ακόμα πιο δημιουργική:

Το Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου ακολουθεί το Eργαστήρι Ζωγραφικής σε Ξύλινα Μπρελόκ, όπου τα παιδιά θα μετατρέψουν απλά ξύλινα μπρελόκ σε υπέροχα αξεσουάρ, γεμάτα χρώμα και προσωπικότητα.

Στις 21 & 22 Μαρτίου, σειρά έχει το Εργαστήρι Χειροποίητης Κορνίζας, με γλωσσοπίεστρα και πολύχρωμες λεπτομέρειες να μετατρέπονται σε ανοιξιάτικα αναμνηστικά.

Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 28 & 29 Μαρτίου με το Εργαστήρι Χαρούμενης Κάμπιας με Pom-Pom, όπου η φαντασία θα δημιουργήσει τις πιο παιχνιδιάρικες πολύχρωμες κάμπιες.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο 12:00–14:00 & 17:30–19:30, με ελεύθερη είσοδο, στον νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Food Court.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και μια εμπειρία που συνδυάζει αγορές, ψυχαγωγία και δημιουργία, το Fashion City Outlet δίνει και στα Σαββατοκύριακα της άνοιξης οικογενειακό χαρακτήρα.

Η άνοιξη ξεκίνησε με δημιουργία, χαμόγελα και χρώμα — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet 4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα Τηλ. 2410 671717 www.fashioncity-outlet.gr