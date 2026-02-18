H σύνθεση της έδρας του δικαστηρίου για την δίκη των Τεμπών

Κληρώθηκε από το τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου, Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, που θα δικάσει την κύρια δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία

Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα ήρθε στο Εφετείο Λάρισας με τις τελευταίες μεταθέσεις

Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία

Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική

Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα αναμένεται να ξεκινήσεις στις 23 Μαρτίου σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα που είχαν υποβάλει οκτώ συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι ζητούσαν να μην διεξαχθεί η δίκη στη Λάρισα, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί, λόγω τοπικής αρμοδιότητας, αλλά να γίνει είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, μετά και την απόφαση του Ζ’ Ποινικού Τμήματος, η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει την 23η Μαρτίου στον συνεδριακό χώρο «Γαιόπολις» στην πανεπιστημιούπολη της Λάρισας, όπως αρχικά είχε οριστεί.

Αντιστοίχως, στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 250 δικηγόροι θα πρέπει να βρίσκονται εντός της δικαστικής αιθούσης, με τον αριθμό να αυξάνεται κατακόρυφα αν προστεθούν οι 36 κατηγορούμενοι, οι συγγενείς των θυμάτων που θα θέλουν να παρακολουθούν τη δίκη αλλά και οι δημοσιογράφοι που θα την καλύπτουν.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από news247.gr)