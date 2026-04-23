H Θεσσαλία θωρακίζεται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία

«Για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα επιχειρησιακό εργαλείο πρόγνωσης πλημμυρών κι αυτό έχει αναπτυχθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια, με ένα διπλό σύστημα πρόγνωσης πλημμύρας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποιώντας μετεωρολογικά και υδρολογικά μοντέλα, τα οποία παρέχουν προγνώσεις στάθμης των ποταμών της Θεσσαλίας, με χρονικό ορίζοντα 3 ημερών είναι πολύ σημαντικό».

Αυτό αναφέρει ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, κάνοντας λόγο στην καινούργια εφαρμογή που δημιουργεί για την Περιφέρεια Θεσσαλίας ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Κώστας Λαγουβάρδος, στην οποία φαίνεται με χρώματα, ποια σημεία στα ποτάμια της Θεσσαλίας έχουν κάποιο κίνδυνο από ύψωση της στάθμης τις επόμενες 24 ώρες. «Το κόκκινο δείχνει ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε πιο καλά. Δεν σημαίνει πλημμύρα αλλά άνοδο της στάθμης . Πολύ χρήσιμο αν σκεφτεί κανείς ότι πριν δύο χρόνια δεν είχαμε τίποτα . Τα εργαλεία που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια μπορούν να προειδοποιήσουμε, να προετοιμάσουμε επικίνδυνα σημεία και να δούμε αν έχουμε κάνει σωστή δουλειά στους καθαρισμούς».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Κώστας Λαγουβάρδος μιλώντας πρόσφατα σε σχετική ημερίδα στο Δήμο Αθηναίων, αναφέρθηκε στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν σε Δήμους όπως στο Ρέθυμνο, την Πεντέλη και την Αθήνα, με ιδιαίτερη όμως μνεία στο σύστημα που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Ο λόγος: η Περιφέρεια βίωσε τον Σεπτέμβριο του 2023 τη βιαιότερη καιρική καταστροφή που έχει συμβεί ποτέ στη χώρα μας. Επομένως η επιστημονική κοινότητα οφείλει να δράσει και να υποστηρίξει την έγκυρη προειδοποίηση, αξιοποιώντας τη γνώση και την τεχνολογία.Σε συνεργασία με συναδέλφους από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), η επιστημονική μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), δημιουργεί στη Θεσσαλία ένα διπλό σύστημα πρόγνωσης πλημμύρας:

α) αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα βροχής και στάθμης ποταμών, παρέχουμε πλέον εκτίμηση της εξέλιξης της στάθμης των ποταμών της Θεσσαλίας για χρονικό ορίζοντα έως και 12 ωρών, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο αντίδρασης για τις αρμόδιες αρχές. Το σύστημα αυτό είναι ήδη επιχειρησιακό.

β) αξιοποιώντας μετεωρολογικά και υδρολογικά μοντέλα, θα παρέχονται προγνώσεις στάθμης των ποταμών της Θεσσαλίας, με χρονικό ορίζοντα 3 ημερών. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ήδη δοκιμαστικά και αναμένεται να είναι επιχειρησιακό τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η επιστημονική συνεργασία δύο δημόσιων επιστημονικών φορέων (ΕΑΑ και ΕΛΚΕΘΕ), με την υποστήριξη των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα δημιουργεί για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα επιχειρησιακό εργαλείο πρόγνωσης πλημμυρών.

Δεν είναι μια εύκολη προσπάθεια αλλά την οφείλουμε στους πολίτες!» κατέληξε ο κ. Λαγκουβάρδος.