H Θεσσαλία αποκτά τη δική της Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο ΠΓΝΛ

Μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλία αποκτά τη δική της Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες.

Με αφορμή και τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επισκέφτηκε το πρωί την Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία του έργου διαμόρφωσης καθαρού θαλάμου (cleanroom) δύο κλινών, συνολικού προϋπολογισμού 260.400 ευρώ.

Στη μονάδα τον υποδέχθηκε ο Καθηγητής Νεφρολογίας Νίκος Ελευθεριάδης, ο οποίος, εκ μέρους και του Διευθυντή της Κλινικής Γιώργου Βασιλόπουλου, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη για την πορεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Όπως ανέφερε ο κ. Ελευθεριάδης,η μονάδα αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στο καλοκαίρι, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για ολοκλήρωση της στο πρώτο τετράμηνο του 2026. Τόνισε ότι η λειτουργία της θα προσφέρει μεγάλη ανακούφιση στους ασθενείς της περιοχής, καθώς θα μπορούν να λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας τους, και ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά τον Περιφερειάρχη για τη σημαντική αυτή παρέμβαση.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κουρέτας τόνισε: «Επισκεφτήκαμε για μια ακόμη φορά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο πλαίσιο της ενημέρωσης μας για την πορεία των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια.Ειδικά η Μονάδα Μεταμοσχεύσεων είναι μια «νίκη» για τη Θεσσαλία ,καθώς θα εξυπηρετεί ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση και οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη». Όπως υπογράμμισε, η δημιουργία της μονάδας θα καλύψει ένα μεγάλο υγειονομικό κενό στη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει επενδύσει, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021–2025 ( ΕθνικόΠρόγραμμαΔημοσίων Επενδύσεων), συνολικό ποσό ύψους 5,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα και παρεμβάσεις στα νοσοκομεία της Θεσσαλίας.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Βαγγέλης Αποστόλου και ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάζαρος Μακρής.

