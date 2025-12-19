H εικόνα της ανεργίας στη Θεσσαλία τον Nοέμβριο – 56.180 οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ

Στους 894.065 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο στο μητρώο της ΔΥΠΑ, καταγράφοντας μείωση κατά -67.985 άτομα (-7,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2024 και αύξηση κατά 126.064 άτομα (16,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2025.

Από αυτά 419.790 (ποσοστό 47,0%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 474.275 (ποσοστό 53,0%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.202 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 577.863 άτομα (ποσοστό 64,6%).

Στη Θεσσαλία

Σε αναζήτηση εργασίας βρίσκονται 56.180 άτομα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Nοέμβριος) που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτούς 29.402 άτομα ψάχνουν για δουλειά για περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο βρίσκονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ συνολικά 26.778 άτομα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 7.464.

Τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (Οκτώβριος) ο αριθμός των ανέργων ήταν μεγαλύτερος, ανέρχονταν σε 60.097, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 ήταν μειωμένος (52.755).

Τ.Π. kosmoslarissa.gr