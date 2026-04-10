Eπιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού για 60χρονο Βολιώτη

Ένα πολύτιμο δώρο ζωής έβαλε τέλος στην εξάχρονη δοκιμασία της αιμοκάθαρσης για έναν 60χρονο Βολιώτη, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση νεφρού στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, λαμβάνοντας μόσχευμα από πτωματικό δότη.

Ο 60χρονος βρισκόταν επί έξι χρόνια σε καθεστώς αιμοκάθαρσης, περιμένοντας συμβατό μόσχευμα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρόνοι αναμονής για μεταμόσχευση νεφρού κυμαίνονται από έξι έως και δώδεκα χρόνια.

Πρόκειται για την πρώτη μεταμόσχευση νεφρού που καταγράφεται στη Μαγνησία μέσα στο 2026, ενώ κατά τη διάρκεια του 2025 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά επτά μεταμοσχεύσεις. Από αυτές, οι τέσσερις αφορούσαν μοσχεύματα από πτωματικούς δότες και οι τρεις από ζώντες δότες.

Την ίδια χρονιά καταγράφηκε και μία δωρεά οργάνων από Βολιώτη δότη, με τα όργανα να προσφέρονται σε ασθενείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Μαγνησίας Βασίλης Γιαννάκος, σε δηλώσεις του επισημαίνει ότι περίπου 60 έως 65 άτομα από τον νομό βρίσκονται σήμερα στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, περιμένοντας την στιγμή που θα τους δοθεί η δυνατότητα να αφήσουν πίσω τους τη δύσκολη καθημερινότητα των συνεδριών. Εξέφρασε δε την ευχή το 2026 να είναι μια χρονιά με περισσότερες μεταμοσχεύσεις σε σχέση με το 2025, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για ασθενείς που παραμένουν σε αναμονή.

Φρόσω Παύλου (ertnews.gr)