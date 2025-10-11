Eξαφάνιση 74χρονου τουρίστα στο Στόμιο Αγιάς

Silver Alert για έναν 74χρονο Aυστριακό που αγνοείται από 3 Οκτωβρίου 2025 στο Στόμιο Λάρισας εκδόθηκε από τη “Γραμμή Ζωής”.

H ανακοίνωση:

“Ο ERHARD PROLL (Ερχαρντ Προλ) 74 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή του Στόμιου Λάρισας, την 03/10/2025.

Ο ηλικιωμένος, Αυστριακής καταγωγής, βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και διέμενε σε ξενοδοχείο, στην Αγιά Λάρισας.

Για την μετακίνησή του, χρησιμοποιούσε το μισθωμένο όχημα μάρκας FIAT PANDA, χρώματος γκρι (ασημί) με πινακίδες κυκλοφορίας ΧΖΧ 1579, με το οποίο εθεάθη τελευταία φορά την 03/10/2025, στο Στόμιο Λάρισας.

Έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,78μ και είναι εύσωμος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παπούτσια Dachstein μαύρα – πράσινα και έφερε κόκκινο σακίδιο πλάτης Erima.

Έχει πρόβλημα στη βάδιση και φοράει γυαλιά οράσεως και ακουστικά βαρηκοΐας.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 10/10/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065″.