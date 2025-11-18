Bρέθηκε απαγχονισμένος στην αυλή του σπιτιού του στον Βόλο

Νεκρός βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι από κοντινό του πρόσωπο 76χρονος στον Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στην αυλή του σπιτιού του έχοντας φτιάξει έναν βρόχο τον οποίο τον είχε περάσει από κάγκελο πέργκολας. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, γύρω στις 2 το μεσημέρι, με τις αρχές να αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η σορός του ηλικιωμένου θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

