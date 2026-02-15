Aμεση λήψη μέτρων ανακούφισης ζητούν οι Θεσσαλοί έμποροι

Διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, με το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Εμπορικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Αλμυρού.

Στη συνεδρίαση εκφράστηκε η έντονη αγωνία του εμπορικού κόσμου για τις αρνητικές εξελίξεις στην μικρή τοπική επιχειρηματικότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η απογοητευτική εικόνα τόσο από την αποτίμηση της εορταστικής περιόδου για την αγορά όσο και από την περίοδο των εκπτώσεων που σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με το περασμένο έτος.

Επιπλέον εκφράστηκε η ανησυχία για τα αποτελέσματα του ελέγχου που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων από τις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες οι οποίες εφαρμόζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διαθέτοντας στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα χωρίς δασμούς και επικίνδυνα για την υγεία. Ο αριθμός των 80.000 δεμάτων που παραδίδονται καθημερινά σε όλη την Ελλάδα, προκαλεί ίλιγγο και επιβάλλει άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και τους μηχανισμούς της Ευρώπης. Για την Ομοσπονδία Θεσσαλίας το ζήτημα δεν περιορίζεται απλά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλεί αλλά σε σοβαρό ζήτημα ασφάλειας για τους καταναλωτές.

Κοινή διαπίστωση λοιπόν, είναι ότι τα προβλήματα για τους εμπόρους στη Θεσσαλία παραμένουν πολλά, διογκώνονται και οδηγούν πολλούς συναδέλφους στην έξοδο από το επάγγελμα.

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη το δημοσιονομικό πλεόνασμα που όπως ομολογήθηκε, έδωσε πρόσφατα τη δυνατότητα για παροχές και στήριξη σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, καλεί την Πολιτεία για άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται κυριολεκτικά στα όρια των αντοχών της.