Aιφνίδιος θάνατος βρέφους στη Λάρισα

Ενα τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στη Λάρισα.

Το νεογέννητο βρέφος (κοριτσάκι), μόλις ενός μηνός, από το Αργυροπούλι Τυρνάβου, μεταφέρθηκε από τους οικείους του χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Τυρνάβου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του μωρού.

