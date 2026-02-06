34χρονη πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα ύστερα από επέμβαση αφαίρεσης αμυγδαλών

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται ο θάνατος της 34χρονης Νικολέτας ο οποίος επήλθε, σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, μήνες μετά από επέμβαση αφαίρεσης αμυγδαλών στην Κέρκυρα, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη κοινή γνώμη και εύλογα ερωτήματα.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας ζητά πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες εξελίχθηκε η υγεία της μετά την επέμβαση, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τι απαντά το υπουργείο Υγείας

Σύμφωνα με επικοινωνία του kerkyrasimera.gr και της δημοσιογράφου Χριστίνας Χονδρογιάννη με το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο ιατρικός φάκελος της 34χρονης Νικολέτας παραδόθηκε στους γονείς της από την πρώτη στιγμή, ενώ παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), τα αποτελέσματα της οποίας δεν απέδωσαν ευθύνες. Ωστόσο, μετά από νέο αίτημα της δικηγόρου της οικογένειας, Κικής Μπακιρτζίδου, η οποία υποστηρίζει ότι ο ιατρικός φάκελος είναι ελλιπής, δόθηκε εντολή από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια για τη διενέργεια συμπληρωματικής ΕΔΕ.



Σύμφωνα πάντα με το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο αυτό, θα συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τη νοσηλεία της 34χρονης, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα των γονέων και να έχουν στα χέρια τους πλήρη φάκελο, ώστε να κινηθούν δικαστικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακριβείς ώρες χορήγησης της αντιβίωσης, οι ποσότητες και λοιπά κρίσιμα δεδομένα. Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, η 34χρονη γυναίκα κατέληξε στη Λάρισα, σε κέντρο νευροαποκατάστασης όπου είχε μεταφερθεί μετά την βαριά αναπηρία που προέκυψε, ύστερα από την επέμβαση αμυγδαλών στην οποία υποβλήθηκε στην Κέρκυρα. Επισημαίνεται, τέλος, ότι έως σήμερα δεν έχει αποδειχθεί ιατρικό λάθος, γεγονός που οδηγεί τους γονείς στην αναζήτηση δικαίωσης μέσω της δικαστικής οδού.

Η υπόθεση

Η υπόθεση αναδείχθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στην οποία μίλησαν οι γονείς της άτυχης γυναίκας. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, μετά την επέμβαση για αφαίρεση αμυγδαλών, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2025, η 34χρονη παρουσίασε αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε. Όπως υποστηρίζεται, από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια αλυσίδα τραγικών λαθών και παραλείψεων, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η κρίσιμη ιατρική αντιμετώπιση.

Κέρκυρα: Αλλεργικό σοκ και καθυστέρηση στη ΜΕΘ

Η δικηγόρος της οικογένειας, Κική Μπακιρτζίδου, περιγράφει ότι η αλλεργική αντίδραση απαιτούσε άμεση εξασφάλιση του αεραγωγού, προκειμένου να διατηρηθεί η οξυγόνωση ζωτικών οργάνων. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, η 34χρονη δεν διασωληνώθηκε εγκαίρως, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλός της να μείνει χωρίς οξυγόνο. Η μεταφορά της στη ΜΕΘ καθυστέρησε σημαντικά και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία. Η γυναίκα οδηγήθηκε σε κωματώδη κατάσταση, από την οποία δεν συνήλθε ποτέ. Ακολούθησε ένας μακρύς κύκλος νοσηλειών σε μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης, μέχρι που τον Ιανουάριο κατέληξε, σκορπίζοντας ανείπωτο πόνο στην οικογένειά της.

Κέρκυρα: «Την πήγα για μια επέμβαση ρουτίνας και την έβαλα στο χώμα»

Η μητέρα της 34χρονης μιλά με σπαρακτικά λόγια, περιγράφοντας ένα τεράστιο αλαλούμ στη διαχείριση της κατάστασης μετά το αλλεργικό σοκ. Όπως λέει, η οικογένεια βίωσε μήνες αγωνίας, χωρίς σαφείς απαντήσεις, μέχρι τον θάνατο του παιδιού τους στη Λάρισα.

Ιδιαίτερη διάσταση δίνει το γεγονός ότι η ίδια οικογένεια είχε χάσει πριν από 13 χρόνια και την πρωτότοκη κόρη της από καρκίνο των ωοθηκών. Οι γονείς ζητούν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη και αν υπήρξε ιατρικό λάθος, να αποδοθούν ευθύνες.

Η οικογένεια καταγγέλλει, επίσης, ότι το νοσοκομείο δεν συνεργάζεται για την παράδοση πλήρους ιατρικού φακέλου, κάνοντας λόγο για ελλιπείς καταγραφές σε κρίσιμα σημεία. Για τον λόγο αυτό, σκοπεύουν να απευθυνθούν και στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας παρέμβαση ώστε να δοθούν όλες οι απαντήσεις.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη kerkyrasimera.gr)