1,6 εκατ. ευρώ για νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό στο Νοσοκομείο Βόλου

Με 1,6 εκατ. ευρώ ενισχύει το Αχιλλοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προμήθεια εξοπλισμού ιατρείων και εξοπλισμού εργαστηρίων και κλινικών, με έμφαση στον χειρουργικό τομέα, τον καρδιολογικό και την αιμοδοσία.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με υπογραφή του Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα και το Αχιλλοπούλειο μπορεί να προχωρήσει τις διαδικασίες άμεσα.

«Η χρηματοδότηση του Νοσοκομείου του Βόλου είναι σημαντική και σε όλα τα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας γίνονται επενδύσεις. Είχαμε προσβλέψει πως η διαδικασία από την Περιφέρεια θα είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου και είμαστε έτοιμοι σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα. Αρχές του 2026 μπορούν να τοποθετηθούν και τα μηχανήματα στο Αχιλλοπούλειο. Η άριστη συνεργασία με το Νοσοκομείο φέρνει άμεσα αποτελέσματα».

Το έργο που υπέγραψε ο κ. Δημήτρης Κουρέτας αποσκοπεί στην ενίσχυση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, των Εξωτερικών Ιατρείων και Εργαστηρίων του Γ.Ν. Βόλου. Αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση και σε λειτουργία, σύγχρονου ιατροτεχνολογικού και συνοδού εξοπλισμού με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την αύξηση της δυναμικότητας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Νέα μηχανήματα, νέα δυναμική

Με τα κονδύλια που διαθέτει η Περιφέρεια θα υπάρξει η εξής προμήθεια:

1) Πλήρης αναισθησιολογικό συγκρότημα με monitor καπνογραφίας και monitor αιμοδυναμικών παραμέτρων, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, προϋπολογισμού 128.000,00€.

2) Διαθερμία argon plasma (apc) γαστρεντερολογικής χρήσης, προϋπολογισμού 59.000,00€.

3) Πλήρης γαστρεντερολογικός ενδοσκοπικός πύργος hd προϋπολογισμού 167.000,00€.

4) Διαθερμία χειρουργικών επεμβάσεων του χειρουργικού τμήματος, προϋπολογισμού 175.000,00€.

5) Πλήρης ενδοσκοπικός hd ουρολογικός πύργος με οθόνη 31″ 4κ + καταγραφή + camera + light source, προϋπολογισμού 100.000,00€.

6) Κινητή μονάδα αιμοληψίας 3 κλινών εξοπλισμένη του Τμήματος Αιμοδοσίας, προϋπολογισμού 390.000,00€.

7) Τροχήλατα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα οξύμετρα με δυο σετ αισθητήρων και περιχειρίδων, σε κλινικές, προϋπολογισμού 30.000,00€.

8) Απινιδωτής τροχήλατος και παιδιατρικός με καταγραφικό και τροχήλατη βάση, με δυο σετ κυκλωμάτων προϋπολογισμού 112.000,00€.

9) Ηλεκτροκαρδιογραφικό 12 καναλιών, θερμικό καταγραφικό τουλάχιστον έξι (6) καναλιών και μνήμη έως και 800 εξετάσεων με τροχήλατο τραπεζίδιο – πρόγραμμα ανάλυσης και αρχειοθέτησης σε Η/Υ προϋπολογισμού 36.000,00€.

10) Ψηφιακό πανοραμικό ορθοπαντογράφο του οδοντιατρικού – ακτινολογικού τμήματος, προϋπολογισμού 34.000,00€.

11) Σετ όργανα έλεγχου & διακρίβωσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του τμήματος Βιοιατρικής, προϋπολογισμού 33.000,00€.

12) Φορητός υπέρηχος, του Αναισθησιολογικού Τμήματος , προϋπολογισμού 45.000,00€.

13) Φορητό βίντεο – λαρυγγοσκόπιο δύσκολης διασωλήνωσης, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, προϋπολογισμού 16.000,00€.

14) νευροχειρουργικό επεμβατικό μικροσκόπιο, του Νευρολογικού Τμήματος, προϋπολογισμού 280.000,00€.

15) Οφθαλμολογικός εξοπλισμός εξωτερικών ιατρείων (2τεμ.), του Οφθαλμολογικού Τμήματος , προϋπολογισμού 24.300,00€.

Ο Δημήτρης Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης σε δήλωσή του τόνισε: «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν οι όποιες ελλείψεις παρατηρούνται στις δομές περίθαλψης του δημόσιου συστήματος υγείας και είναι σπουδαίο που κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε ένα αίτημα πολλών χρόνων , για την νέα Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας.

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να έχουν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία για να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους πολίτες και η προτεραιότητά μας για την στήριξη των δομών υγείας , δεν αλλάζει», δήλωσε ο Περιφερειάρχης .

Ο διοικητής του Αχιλλοπούλειου κ. Α. Μαζαράκης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για την έμπρακτη συνεργασία και την στήριξη που έχει ως αποτέλεσμα την προμήθεια του σύγχρονου εξοπλισμού οποίος θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση του Αχιλλοπούλειου.