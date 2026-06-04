Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας για κρατική χρηματοδότηση Κοινωνικών Δομών και μονιμοποίηση εργαζομένων

Την έκδοση ψηφίσματος κατά πλειοψηφία αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην τακτική συνεδρίασή του, της 21ης Μαΐου και αναφέρει τα εξής:

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη:

• Τη διαχρονική και καθοριστική συμβολή των εργαζομένων στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, όπως τα Κέντρα Κοινότητας, οι δομές στήριξης ευπαθών ομάδων, οι υπηρεσίες υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) κα,

• Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής και προστασίας των πιο ευάλωτων πολιτών,

• Την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι μέσα από πολυετή απασχόληση στις δομές αυτές,

• Την υπαρκτή και άμεση απειλή διακοπής ή ασυνέχειας της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για ορισμένες κατηγορίες δομών, καθώς και την περιορισμένη χρονική εξασφάλιση για άλλες,

• Την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες χωρίς διακοπές ή υποβάθμιση,

εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το αβέβαιο εργασιακό μέλλον των εργαζομένων και τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται τόσο για τους ίδιους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες.

ΖΗΤΑ:

Την άμεση διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των Δήμων, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης ή του χρονικού ορίζοντα των υφιστάμενων προγραμμάτων. Την πρόβλεψη και υλοποίηση κατάλληλων θεσμικών και χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, ήδη από το παρόν στάδιο, που θα εξασφαλίζουν:

o τη συνέχιση της απασχόλησης για τις κατηγορίες εργαζομένων των οποίων η χρηματοδότηση λήγει άμεσα,

o τη μακροπρόθεσμη εργασιακή σταθερότητα για όσους καλύπτονται προσωρινά από μελλοντικές χρηματοδοτικές περιόδους. Τη μετάβαση από την επισφαλή, προγραμματική απασχόληση σε σταθερές μορφές εργασίας, αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες που καλύπτουν οι δομές αυτές είναι πάγιες και διαρκείς. Την αναγνώριση της εμπειρίας και της εξειδίκευσης των εργαζομένων, ως πολύτιμου κοινωνικού κεφαλαίου που δεν πρέπει να απαξιωθεί ή να χαθεί.

ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ:

Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται σε προσωρινά και επισφαλή σχήματα απασχόλησης. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σταθερότητα και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού που τις στελεχώνει.

Η διακοπή της εργασίας ή η διαρκής αβεβαιότητα για εκατοντάδες εργαζόμενους δεν αποτελεί μόνο εργασιακό ζήτημα, αλλά και σοβαρό πλήγμα για τη συνοχή και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.

ΚΑΛΕΙ:

Την Κυβέρνηση, τα αρμόδια Υπουργεία και κάθε εμπλεκόμενο φορέα να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την οριστική και δίκαιη επίλυση του ζητήματος, με γνώμονα: