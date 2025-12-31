Χωρίς αλλαγές το σχήμα της Περιφερειακής Αρχής και το 2026

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, αναπληρωτής Περιφερειάρχη ορίστηκε ο περιφερειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης. Με άλλη απόφαση του Δημ. Κουρέτα ανανεώθηκε η θητεία του Αντιπεριφερειάρχη Διαχείρισης Υδάτων Νίκου Ντίτορα, ενώ συνεχίζουν ως αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού η Νατάσα Αδαμοπούλου, και Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας ο Χρήστος Γκουρομπίνος.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας είχε υπογράψει απόφαση ανανέωσης της θητείας για έναν ακόμη χρόνο των 4 χωρικών αντιπεριφερειαρχώνΜ. Γαλλιού(Λάρισας)Άννας ΜαρίαςΠαπαδημητρίου (Μαγνησίας), Χρ. Ντιντή (Τρικάλων), Κ. Τέλιού (Καρδίτσας) καθώς και των θεματικών αντιπεριφερειαρχών:

Αποστόλου Ευάγγελο τομέας Υγείας, Κομήτσα Ανδριάνα τομείς Εθελοντισμού και Πρόνοιας, Σουλούκο Σωτήριο τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τσέτσιλα Δημήτριο τομείς Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, Αναστασίου Ιωάννη τομείς Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων, Λαμπρινίδη Φώτιο τομέα Περιβάλλοντος, Καναβό Απόστολο τoμέα Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ, Σίμο Βασίλειο τομείς Παιδείας και Ισότητας.