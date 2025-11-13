Χρυσό βραβείο στην ομάδα iGEM Thessaly 2025 στον Διεθνή Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας

Στις 27-31 Οκτωβρίου του 2025 η ομάδα iGEM Thessaly 2025 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχε για 7η συνεχόμενη χρονιά στον Διεθνή Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας iGEM (International Genetically Engineered Machine) που διεξήχθη στο Παρίσι.

Η ομάδα παρουσίασε το project της, Clotho, διαγωνιζόμενη για πρώτη φορά στην κατηγορίας της ογκολογίας. Το φετινό έργο αντλεί έμπνευση από την Κλωθώ, μία από τις τρεις Μοίρες της ελληνικής μυθολογίας που ύφαινε το νήμα της ζωης, στοχεύοντας στην χρήση της Συνθετικής Βιολογίας για την ανάπτυξη μια γονιδιακής θεραπείας για το Αδενοκαρκίνωμα του παγκρεατικού πόρου.

Στόχος ήταν, μέσω της παραγωγής ενός κυκλικού μορίου RNA-σπόγγου για σημαντικά μικρά RNA του καρκίνου, η ευαισθητοποίηση του όγκου στην χημειοθεραπεία. Η ομάδα απέδειξε την κυκλοποίηση του RNA μέσω ενός συστήματος που παρουσιάστηκε στον διαγωνισμό για πρώτη φορά. Ανέπτυξε επίσης ενα software για την εύρεση της κατάλληλης αλληλουχίας για το κυκλικό μόριο RNA καθώς και ένα επιχειρηματικό πλάνο, δίνοντας μία ολιστική διάσταση στο project της.

Τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις επίπονες προσπάθειες των φοιτητών. Η ομάδα κατάφερε να ξεχωρίσει για ακόμη μια χρονιά, καθώς απέσπασε χρυσό βραβείο για την συνολική επίδοση του ερευνητικού της έργου και υποψηφιότητα για το βραβείο καλύτερης επιχειρηματικότητας, επιβεβαιώνοντας την σταθερή πορεία της ομάδας στον διαγωνισμό.

Μέλη της iGEM Thessaly 2025 και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι:

Κοτσιφάκη Άννα-Δήμητρα (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Κισσιρη Ιωάννα (Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική)

Κουφοπαντελή Ζηνοβία (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Θεοδώρου Παρασκευή-Ελένη (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Θωμάς Αλέξανδρος (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Χατζής Γεώργιος (Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική)

Μπέσιος Ορέστης (Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική)

Κερμανίδης Βασίλειος (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Advisors της ομάδας αποτελούν οι :

Τσιτσιγιάννη Κλαίρη (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Στούπα Νεφέλη-Μαρία (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Βελιγρατλή Μυρτώ (Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας)

Τουχτίδου Χρυσή (Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική)

Instructors:

Κατσαούνη Αφροδίτη (VIB-UGent Center for Plant Systems Biology, Rhizosphere Group)

Τσαπαδίκου Αστερία (University of Edinburgh, School of Biological Sciences)

Γκόνη Ιωάννα (Pharm-ERA DN in INRAE Lyon)

Και οι PIs-Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

Ματθιόπουλος Κωνσταντίνος

Γιακουντής Αντώνης

Βασιλειάδης Σωτήρης

Φραγκούδης Ρέννος

Αρωγοί της προσπάθειας αυτής ήταν κυρίως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Το πανεπιστήμιο πρόσφερε για 7η συνεχόμενη χρονιά οικονομική και υλική στήριξη στους φοιτητές, καθώς επίσης παρείχε τους εργαστηριακούς χώρους και τον εξοπλισμό για την διεξαγωγή όλων των πειραμάτων. Επίσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρείχε υψηλή οικονομική ενίσχυση της ομάδας, η οποία συνέβαλε στην μετακίνηση και διαμονή των μελών στο Παρίσι για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Τέλος, η ομάδα έλαβε στήριξη από τις εταιρείες ΕΛΠΕΝ, Pfizer, IDT, SnapGene και μια πληθώρα χορηγών για την διεξαγωγή του πειραματικού της έργου και την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών της δράσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού.