Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχές στο γραφείο του Δημήτρη Κουρέτα

Εορταστικό και χαρούμενο το κλίμα, παραμονές Χριστουγέννων, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, το οποίο «πλημμύρισε» από δώρα, μελωδίες, χαμόγελα και ευχές. Ο Περιφερειάρχης υποδέχθηκε με χαρά φορείς που έψαλαν τα κάλαντα, φέρνοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Από νωρίς το πρωί μελωδίες πλημμύρισαν το Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα με την Πολεμική Αεροπορία να κάνει την αρχή. Τα κάλαντα έψαλαν εκπρόσωποι της 110 Πτέρυγας Μάχης, του ΑΤΑ και του 1ου ΑΚΕ Κουτσόχερου, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον κ. Σωτήρη Θεοδώρου Αντισμήναρχο ΤΣΕ, την κα Δήμητρα Τίκα Αντισμηναγό ΤΜΑ και τον κ. Μιλτιάδη Βεργίνη Επισμηνία ΟΑΑΔ. Ακολούθησαν η μπάντα της 1ης Στρατιάς που συνοδευόταν από την Υπίλαρχο κα Μαρία Δημάκη και η Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Λαρισαίων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ευχήθηκε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και έβαλε στον κουμπαρά όλων το παραδοσιακό κέρασμα για τα κάλαντα ως είθισται για το καλό και προς ενίσχυση των αναγκών τους. Την προσοχή τράβηξε ο μικρός τρομπετίστας της Φιλαρμονικής στον οποίο ο Δημ. Κουρέτας χάρισε επιπλέον δώρα που προορίζονταν για τα παιδιά και μοιράστηκαν αυτές τις μέρες σε μαθητές και συλλόγους που επισκέφτηκαν την Περιφέρεια για ευχές.

Στη συνέχεια η 1η Στρατιά, το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, η Φιλαρμονική, οι Πρόσκοποι, η 110 Πτέρυγα Μάχης και ο Μουσικός Όμιλος Λάρισας έδωσαν μια ακόμη ξεχωριστή νότα στη γιορτινή ημέρα, προσφέροντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και μηνύματα αισιοδοξίας. Αμέσως μετά, ο Περιφερειάρχης δέχθηκε τις ευχές των συνεργατών του, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημ. Τσέτσιλα.

Ακόμη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισκέφτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο του Διοικητηρίου με το Γραφείο του Περιφερειάρχη για να ευχηθεί στους μάχιμους πυροσβέστες Καλά Χριστούγεννα, κουράγιο στο δύσκολο έργο τους και να τους μοιράσει δώρα.

Σε όλο αυτό το χαρούμενο εορταστικό μουσικό δρώμενο παρόντες ήταν όλοι οι Αντιπεριφερειάρχες, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, διευθυντές Υπηρεσιών και πολλοί εργαζόμενοι και συνεργάτες του Δημ. Κουρέτα.

Δώρα σε εορτάζοντες- Συνταξιοδοτούντες

Η Παραμονή των Χριστουγέννων έκλεισε με δώρα από τον Δημ. Κουρέτα στους κ.κ. Χρήστο Καραμπούζη και Χρήστο Ντάγια οι οποίοι ολοκλήρωσαν το έργο τους και αποχωρούν από τις Υπηρεσίες τους, τους οποίους και ευχαρίστησε για την σημαντική προσφορά τους στην Περιφέρεια. Δώρα έλαβαν και οι παρακάτω εορτάζοντες: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Χρήστο Γκουρουμπίνο, Σύμβουλο του Περιφερειάρχη Χρήστο Αναστασόπουλο, Γενική Διευθύντρια Χριστίνα Σταθακοπούλου, Προιστάμενο της Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων στη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Χρήστο Αντωνίου.

Το μήνυμα Κουρέτα

Στο ευχητήριο μήνυμα του ο Περιφερειάρχης Δημ. Κουρέτας ανέφερε:

Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους Χρόνια Πολλά, να είναι υγιείς με τις οικογένειές τους. Αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι μόνοι τους, οπότε μας παροτρύνω να φροντίσουμε αυτές τις μέρες αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως αυτούς ζουν μόνοι τους σε ιδρύματα και να τους προσφέρουμε λίγη συντροφιά. Όσο για τους ανθρώπους που είναι μονάχοι τους, χωρίς παρέα, εύχομαι του χρόνου να έχουν παρέα, γιατί η μοναχικότητα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην εποχή μας. Δεν είναι ούτε η παχυσαρκία, ούτε ο αλκοολισμός, ούτε η κακή διατροφή, αλλά η μοναχικότητα».