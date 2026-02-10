Χειροπέδες σε 43χρονο – Έκρυβε στο σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, ένας 43χρονος, καθώς μετά από έφοδο της Αστυνομίας στο σπίτι του βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Συνελήφθη, χθες ο μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 43χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών από τον ανωτέρω, χθες εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους -135,5- γραμμαρίων,

-1- νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -30- γραμμαρίων,

-6- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -189- γραμμαρίων,

-1- πλαστικό κυτίο με βενζοκαΐνη, βάρους -137- γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά,

-1- κινητό τηλέφωνο&

το χρηματικό ποσό των -795- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.”