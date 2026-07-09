Φωτιά έκαψε ποιμνιοστάσιο με δεκάδες ζώα στα Δελέρια

Kαταστροφή σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δελέρια όταν από άγνωστη αιτία ξέσπασε φωτιά σε ποιμνιοστάσιο με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι εγκαταστάσεις και να πεθάνουν σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, τουλάχιστον 80 γίδια που εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στον στάβλο.

Επίσης κάηκαν και οι ζωοτροφές που υπήρχαν στην εγκατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 10 πυροσβέστες που έσβησαν τη φωτιά η οποία δυστυχώς είχε ολοκληρώσει το καταστροφικό της έργο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και η Πολιτική Προστασία του δήμου Τυρνάβου με το ανάλογο προσωπικό που συνέδραμε στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

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