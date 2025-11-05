Φθηνότερα διόδια μόνο με πομποδέκτη – Εκπτώσεις από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Η 1η Ιανουαρίου 2026 φέρνει αυξήσεις στις τιμές των διοδίων, καθώς ολοκληρώνεται το προσωρινό πρόγραμμα των μειωμένων τιμών, το οποίο ίσχυσε σε δύο περιόδους, συνολικής διάρκειας 15 μηνών, και είχε επιδοτηθεί από το δημόσιο.

Οι τιμές στον άξονα Κεντρικής Ελλάδος, και σε όλους τους αυτοκινητόδρομους, αυξάνονται κατά 1,92% (τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και επιπλέον κατά 2% καθώς έπαψε η κρατική επιδότηση. Ωστόσο η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προσφέρει σημαντικά εκπτωτικά πακέτα για όλους τους οδηγούς που χρησιμοποιούν πομποδέκτη τα οποία γίνονται ακόμα πιο ελκυστικά για εκείνους που κάνουν συχνές τοπικές μετακινήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πήγαινέλα στη διαδρομή Λάρισα – Βόλος (εντός 12 ωρών) με την έκπτωση θα κοστίζει συνολικά 5,64 ευρώ.

Οι νέες τιμές και τα εκπτωτικά πακέτα της εταιρείας παρουσιάστηκαν χθες στα ΜΜΕ από τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Γκατσώνη, τον διευθυντή λειτουργίας Δημήτρη Μανδαλώζη, την προϊσταμένη Εμπορικής Ανάπτυξης Ιωάννα Βασιλειάδου, και τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου Γρηγόρη Λιογγαρίδη.

Η εκπτωτική πολιτική της εταιρείας

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου απαντά στις αυξήσεις με ενισχυμένα εκπτωτικά προγράμματα:

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ eway LOCAL

Εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση

Έκπτωση 5% για 1-5 διελεύσεις/μήνα (από 0%)

Έκπτωση 50% για 6-10 διελεύσεις/μήνα (από 10%)

Έκπτωση 70% για 11-30 διελεύσεις/μήνα (από 30%)

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ eway PREMIUM

Για τους κατοίκους της Θεσσαλίας

Έκπτωση 30% από την πρώτη κιόλας διέλευση

Άμεσο όφελος για όλους τους οδηγούς με πομποδέκτη eway

ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ eway RETURN: Λάρισα-Βόλος (ή Βόλος-Λάρισα) μετ’ επιστροφής

Έκπτωση 40% σε κάθε διέλευση μετ’ επιστροφής

Επέκταση χρόνου επιστροφής Λάρισα-Βόλος σε 12 ώρες (από 10 ώρες έως σήμερα)

Δείτε:

2026 Τιμές διοδίων

Εύκολη διαχείριση μέσω MyEway App

Όλα τα εκπτωτικά προγράμματα διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής MyEway App, διευκολύνοντας τους χρήστες, ενώ ο πομποδέκτης eway διατίθεται δωρεάν.

Με τα νέα ενισχυμένα εκπτωτικά προγράμματα, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου διασφαλίζει ότι οι οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, που επιλέγουν eway, δεν επιβαρύνονται από τις αυξήσεις του 2026, αντίθετα απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη που καθιστούν τις μετακινήσεις τους πιο οικονομικές.