Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, Δευτέρα στη Λάρισα – Δείτε τον χάρτη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας χτυπά «καμπανάκι» για αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία, όπου ο κίνδυνος εκδηλωσης πυρκαγιάς αγγίζει την Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλή), ενώ στο «κίτρινο» (Κατηγορία 3 – Υψηλή) βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Οι περιοχές στο «πορτοκαλί» (Κατηγορία κινδύνου 4)

Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας:

Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική

Περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών

Η πρόβλεψη για τη Δευτέρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις.

Στο «κίτρινο» η μισή χώρα (Κατηγορία κινδύνου 3)

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς παρουσιάζεται σε εκτεταμένα τμήματα της επικράτειας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων:

Ολόκληρη την Αττική και τη Βοιωτία

Τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου

Μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου (Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία)

Τη Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία) και τη Φθιώτιδα

Τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την κεντρική και ανατολική Κρήτη

Τα νησιά του Ιονίου και τη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα

Τη Νότια Εύβοια και τη Λέσβο

Γενική επιφυλακή – Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται:

στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες,

στις υπαίθριες ψησταριές,

στο κάπνισμα μελισσών και

στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Οι υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των περιοχών πολύ υψηλού κινδύνου έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότερη μορφή προστασίας παραμένει η πρόληψη.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν καπνό ή πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία τηλεφωνώντας στο 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και τα μηνύματα του 112.

Σε ημέρες αυξημένης επικινδυνότητας, ακόμη και μία μικρή πράξη αμέλειας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Η τήρηση των μέτρων πρόληψης και η αποφυγή κάθε επικίνδυνης δραστηριότητας στην ύπαιθρο μπορούν να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς και να συμβάλουν καθοριστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.