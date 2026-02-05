ΥΠΕΣ: 1,4 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου εγκρίθηκαν 25.800.000 ευρώ για τις Περιφέρειες της χώρας με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας διατίθεται ποσό 1.420.000 ευρώ.

Τα ποσά θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος και τη δυναμική των δακοπληθυσμών (δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας, δαπάνες προμήθειας υλικών, λοιπές δαπάνες δακοκτονίας).

Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα των κατανομών, προηγούμενων ετών, για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, διατίθενται συμπληρωματικά των ανωτέρω ποσών για την κάλυψη του προγράμματος δακοκτονίας 2026.