Τριαντόπουλος: 5,4 εκατ. ευρώ σε 900 επιχειρήσεις των Τρικάλων και της Μαγνησίας από το ΥΠΑΝ

Eντός της τρέχουσας εβδομάδας θα καταβληθεί ενίσχυση συνολικού ύψους 5,4 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερες από 900 επιχειρήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Tρικάλων και Μαγνησίας, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Οπως ανέφερε, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Τριαντόπουλος “κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιείται ο δεύτερος κύκλος του εν λόγω σχήματος, σε συνέχεια πρωτοβουλίας του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τ. Θεοδωρικάκου , που αφορά περιοχές αποκλειστικά στους νομούς Τρικάλων και Μαγνησίας.

Αθροιστικά, με την εν λόγω καταβολή του δεύτερου κύκλου, η συνολική ενίσχυση μέσω του σχήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στα 14,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, είναι σημαντικό το Υπουργείο να αξιολογήσει και το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου, στον οποίο θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν κάποιες εκκρεμότητες από όλο το εύρος της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τα Επιμελητήρια της περιοχής μας”.