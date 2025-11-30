Τρεις συλλήψεις στα αγροτικά μπλόκα – Τραυματίες δύο αστυνομικοί

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρία άτομα, οι οποίοι –κατά περίπτωση– προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.