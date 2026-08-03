Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη JACK & JONES

Ένα νέο κατάστημα 260 τ.μ. φέρνει τη σύγχρονη ανδρική μόδα και το αυθεντικό denim DNA της JACK & JONES στη Λάρισα

Το Fashion City Outlet καλωσορίζει τη JACK & JONES, ένα από τα κορυφαία διεθνή brands ανδρικής μόδας του ομίλου BESTSELLER, το οποίο ανοίγει το νέο του κατάστημα στο εμπορικό κέντρο, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές για τους φίλους της ανδρικής ένδυσης.

Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 260 τ.μ., προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία shopping, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, λειτουργικό σχεδιασμό και άνετη περιήγηση στις συλλογές του brand. Με αφορμή το άνοιγμά του, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από έκπτωση 50% στη Summer Collection καθόλη τη διάρκεια των εκπτώσεων και προσφορά 25% στη New Collection για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του καταστήματος. Παράλληλα, μπορούν να ανακαλύψουν ολοκληρωμένες προτάσεις ανδρικής ένδυσης, υποδημάτων και αξεσουάρ, με ιδιαίτερη έμφαση στο denim, που αποτελεί διαχρονικά το στοιχείο-ταυτότητα της JACK & JONES.

Με συλλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη του σύγχρονου άνδρα, από casual εμφανίσεις μέχρι πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για κάθε περίσταση, η JACK & JONES έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα ισχυρό διεθνές fashion brand στο Fashion City Outlet, προσφέροντας στους επισκέπτες ακόμη περισσότερες επιλογές και μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών.

Η προσθήκη της JACK & JONES αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης του Fashion City Outlet, εμπλουτίζοντας το εμπορικό του μείγμα με ένα brand που ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική, την ποιότητα και τη δυναμική του παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι Summer Sales συνεχίζονται

Παράλληλα, οι Summer Sales συνεχίζονται δυναμικά στο Fashion City Outlet, με εκπτώσεις και ειδικές προσφορές σε δεκάδες αγαπημένα fashion, beauty και lifestyle brands, προσφέροντας ακόμη περισσότερους λόγους για μια καλοκαιρινή βόλτα και έξυπνες αγορές.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και ένα εμπορικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται με νέες αφίξεις και αγαπημένα brands, το Fashion City Outlet συνεχίζει να προσφέρει ακόμη περισσότερους λόγους για να το επισκέπτονται καθημερινά οι καταναλωτές από όλη τη Θεσσαλία.

Γιατί κάθε νέα άφιξη κάνει την εμπειρία ακόμη πιο ολοκληρωμένη — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.