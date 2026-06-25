Το μυστικό χρηματοκιβώτιο «έκρυβε» 270.000 ευρώ από τον εκβιασμό του 13χρονου

Λίγες μόνο μέρες χρειάστηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, προκειμένου να ξετρυπώσουν την «καβάντζα» , στην οποία ο 34χρονος που φέρεται σταδιακά να απέσπασε από 13χρονο στον Βόλο το ποσό των 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον.

Η υπόθεση του εκβιασμού αποκαλύφτηκε την περασμένη Παρασκευή, μετά από καταγγελία της οικογένειας του 13χρονου στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου. Ο 34χρονος που φέρεται να είχε συστήσει συμμορία με τη συμμετοχή τεσσάρων ανηλίκων οι οποίοι απειλούσαν το θύμα ότι θα πάθει κακό ο ίδιος και η οικογένειά του αν δεν έδινε τα χρήματα, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα για εκβιασμό, τα χρήματα όμως δεν είχαν βρεθεί πουθενά.

Μέχρι χθες, όταν σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ μετά από την αξιοποίηση άνδρες της Υποδιεύθυνσης «μπούκαραν» σε διπλανή πολυκατοικία από το σπίτι του 34χρονου και σε διαμέρισμα το οποίο φέρεται να ανήκει σε θείο του, εντόπισαν 270.000 ευρώ!

Οι ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές λένε πως το διαμέρισμα τους τελευταίους δύο μήνες είναι κενό. Ο θείος του 34χρονου πέθανε και δεν κατοικείται. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο φερόμενος εκβιαστής εκτίμησε ότι εκεί είναι η κατάλληλη κρυψώνα για να καταχωνιάσει τα χρήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Όσο δεν βρισκόταν το ποσό το οποίο αποτελεί το επίδικο του εκβιασμού, θα μπορούσε να συνεχίσει να διατείνεται πως δεν έχει κάνει τίποτα και πως δεν υπάρχει καμία βάση στην καταγγελία της οικογένειας.

Από χθες όμως η υπόθεση μετά την ανακάλυψη του ποσού παίρνει άλλη τροπή.

Σημειώνεται πως το συνολικό ποσό που η οικογένεια έχει καταγγείλει ανέρχεται σε 370.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα 100.000 ευρώ παραμένει άγνωστο που βρίσκονται, εάν και δεν αποκλείεται να έχουν δαπανηθεί σε διάφορες αγορές, με δεδομένο ότι οι πληροφορίες λένε πως ο 34χρονος το τελευταίο διάστημα είχε προβεί στην αγορά αυτοκινήτου και μηχανής.

Μετά τις νέες εξελίξεις αναμένεται να συνταχθεί νέα συμπληρωματική δικογραφία σε βάρος του 34χρονου.

Ο εφιάλτης πάντως για τον 13χρονο ξεκίνησε από μέσα Απριλίου, όταν αγόρασε πυροτεχνήματα για να γιορτάσει τα γενέθλια της αδελφής του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας συμμαθητής του του ζήτησε μερικά πυροτεχνήματα, εκείνος του τα παραχώρησε και στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε στον 34χρονο ενημερώνοντάς παράλληλα ότι ο τελευταίος συνελήφθη από την αστυνομία και ότι χρειάζονται χρήματα για τον δικηγόρο.

Ο συμμαθητής τον απειλούσε στη συνέχεια ότι αν δεν έδινε τα χρήματα, τότε η αστυνομία θα προχωρούσε στη σύλληψη του ίδιου και της οικογένειάς του.

Φοβούμενος για τα χειρότερα ο 13χρονος έδινε τα χρήματα. Αρχικώς του ζητούταν ποσά 500 και 1000 ευρώ και στη συνέχεια 5.000 ευρώ και άνω. Κατέληξε να επισκέπτεται καθημερινά πάρκο στη Νέα Ιωνία όπου παρέδιδε τα χρήματα σε δεύτερο ανήλικο μεταφέροντας χωρίς κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, στις τσέπες του δεκάδες χιλιάδες ευρώ, το τελευταίο διάστημα.

Μέχρι που ο 13χρονος είδε ότι ο 34χρονος αγόρασε μηχανάκι και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, μάρκας BMV, και κατάλαβε την κοροϊδία, σύμφωνα με την καταγγελία.

Βάσω Κυριαζή (Ταχυδρόμος)