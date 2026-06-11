Το μεγάλο φινάλε των Panini Football Challenges έρχεται στο Fashion City Outlet με δώρα από τα Public

Live κλήρωση το Σάββατο 13 Ιουνίου και μοναδικά έπαθλα με αφορμή την έναρξη του Mundial

Το Fashion City Outlet γιορτάζει την ολοκλήρωση των Panini World Cup 2026 Football Challenges και την έναρξη της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, με μια ξεχωριστή δράση σε συνεργασία με τα Public, γεμάτη εκπλήξεις και πλούσια δώρα.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 11:30 έως τις 14:00, ο χώρος των Panini Football Challenges μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του ποδοσφαίρου, με τη ραδιοφωνική παραγωγό Έλενα Οικονόμου να μοιράζει κουπόνια συμμετοχής στους επισκέπτες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν τα κουπόνια τους και να τα τοποθετούν στην ειδικά διαμορφωμένη κάλπη, διεκδικώντας μοναδικά δώρα που προσφέρουν τα Public.

Live κλήρωση στις 14:00

Το μεγάλο φινάλε της δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 14:00, με τη live κλήρωση των δώρων, που περιλαμβάνουν:

Πέντε αντίτυπα του βιβλίου «Παγκόσμιο Κύπελλο – Δύναμη & Δόξα»

Αποτριχωτική μηχανή PHILIPS BRI920/00 IPL

Ισιωτικό μαλλιών ROHNSON R-698

Τηλεόραση Kydos QLED 55″ 4K Google TV

Ένα ποδοσφαιρικό καλοκαίρι ξεκινά

Η δράση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου κύκλου εμπειριών με τα Panini World Cup 2026 Football Challenges, που χάρισαν στιγμές παιχνιδιού, δράσης και συλλεκτικού πάθους σε εκατοντάδες μικρούς επισκέπτες.

Με ελεύθερη συμμετοχή και δώρα που συνδυάζουν τεχνολογία, ψυχαγωγία και ποδοσφαιρική ιστορία, το Fashion City Outlet προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει μαζί την έναρξη του Mundial και το μεγάλο φινάλε μιας εμπειρίας που αγαπήθηκε.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο που φιλοξενεί εμπειρίες για όλη την οικογένεια, το Fashion City Outlet συνεχίζει να δημιουργεί αφορμές για παιχνίδι, διασκέδαση και μοναδικές στιγμές.

Γιατί τα καλύτερα παιχνίδια μπορεί να τελειώνουν, αλλά οι όμορφες αναμνήσεις συνεχίζονται — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr