Το κύκλωμα εκβιαστών Λάρισας και η υπόθεση Μπακαλάκου – Aρπαξαν 143.000 ευρώ από την πρώην αντιδήμαρχο Καρδίτσας

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε στη Λάρισα, με βασικούς κατηγορούμενους τέσσερα αδέλφια Ρομά, τα οποία σύμφωνα με καταγγελίες εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα της πώλησης χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ένα δίκτυο που φέρεται να συνδύαζε απάτες μεγάλου οικονομικού ύψους με εκφοβισμό και απειλές προς τα θύματά του.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται η πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας, Σωτηρία Μπακαλάκου (φωτο), η οποία κατήγγειλε ότι εξαπατήθηκε με το ποσό των 143.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της, η γνωριμία της με έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους χρονολογούνταν από την περίοδο που εκείνος είχε αναλάβει τη διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του δήμου. Η σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί αποτέλεσε, όπως υποστηρίζει, το μέσο προσέγγισης για την απάτη.

Η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να πείστηκε να επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά χρυσών λιρών και χρυσού. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί, βρέθηκε αντιμέτωπη όχι μόνο με την οικονομική καταστροφή αλλά και με έντονες πιέσεις και απειλές με όπλο.

Η ίδια έχει περιγράψει δημόσια ότι η υπόθεση επηρέασε δραματικά την προσωπική και οικογενειακή της ζωή, οδηγώντας σε πολυετή ψυχολογική και οικονομική δοκιμασία.

Οι αρχές εξετάζουν συνολικά δεκάδες καταγγελίες, ενώ η υπόθεση έχει αναδειχθεί ως μία από τις σημαντικότερες έρευνες οικονομικής απάτης και εκβίασης που απασχόλησαν τη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr