Το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας για τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο και συνολικά στα καύσιμα.

Σε σχετική του ανακοίνωση σημειώνει μεταξύ άλλων ότι “τα κυβερνητικά μέτρα αποδεικνύονται για ακόμη μία φορά ανεπαρκή και επικοινωνιακού χαρακτήρα”.

Η κυβέρνηση, προσθέτει το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας “επιλέγει να επιβάλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων καυσίμων, αφήνοντας όμως εκτός ελέγχου τον πιο καθοριστικό κρίκο της αλυσίδας διαμόρφωσης των τιμών: τα διυλιστήρια. Έτσι, μεταφέρει την πίεση αποκλειστικά στη λιανική αγορά, χωρίς να αγγίζει τα πραγματικά κέντρα διαμόρφωσης των τιμών.

Την ίδια στιγμή, η χώρα μας εξακολουθεί να διατηρεί έναν από τους υψηλότερους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στην Ευρώπη. Στον ήδη βαρύ αυτό φόρο προστίθεται και ο ΦΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται πάνω στη συνολική τιμή, δηλαδή ακόμη και πάνω στον ίδιο τον φόρο. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό «φόρου πάνω στον φόρο», που εκτοξεύει τεχνητά την τελική τιμή για τον καταναλωτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέτρα που ανακοινώνονται δεν έχουν κανένα πραγματικό δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση. Αντίθετα, όσο αυξάνεται η τιμή των καυσίμων, τόσο αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ. Με απλά λόγια, το κράτος εισπράττει περισσότερα όσο οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα.

Την ώρα που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ληφθεί ουσιαστικές αποφάσεις για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης προκειμένου να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, στην Ελλάδα η κυβέρνηση επιμένει να διατηρεί την υπερφορολόγηση των καυσίμων, μετατρέποντας την καθημερινή μετακίνηση και τη θέρμανση σε δυσβάσταχτο κόστος για την κοινωνία”.

Το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα:

– σε ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα,

– σε επανεξέταση της επιβολής ΦΠΑ πάνω στον ΕΦΚ,

– σε πραγματικό έλεγχο και πλαφόν κέρδους σε όλα τα στάδια της αγοράς καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων.

Οι καταναλωτές, καταλήγει το ΙΝΚΑ Θεσσαλίας “δεν αντέχουν άλλη ακρίβεια ούτε άλλες επικοινωνιακές παρεμβάσεις χωρίς ουσία. Η προστασία της κοινωνίας από την ενεργειακή ακρίβεια απαιτεί πολιτική βούληση και πραγματικές παρεμβάσεις, όχι απλώς μέτρα χωρίς κόστος για το κράτος αλλά με τεράστιο κόστος για την κοινωνία”.