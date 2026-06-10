Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ για τη μετακίνηση των ζώων προς τους θερινούς βοσκοτόπους

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει όλους τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους ευθύνης της ότι στις 08-06-2026 εκδόθηκε η εγκύκλιος 146294/08-06-2026 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με κάποιες παρεκκλίσεις που αφορούν στην μετακίνηση των ζώων προς τους θερινούς βοσκοτόπους.

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ.:

1. Εξακολουθεί να ισχύει η αυστηρή απαγόρευση μετακίνησης προς ελεύθερες περιοχές (Περιφέρεια Ηπείρου, ΠΕ Γρεβενών, ΠΕ Καστοριάς, ΠΕ Φλώρινας).

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση κοπαδιών που ανήκουν στις Ζώνες Προστασίας, έτσι όπως αυτές ορίζονται από την εκάστοτε Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για όσο χρόνο τα μέτρα παραμένουν σε ισχύ.

3. Οι εκτροφές που ανήκουν στις Ζώνες Επιτήρησης και Περαιτέρω Απαγορευμένες, μπορούν υπό προϋποθέσεις να μετακινηθούν εντός των ίδιων ζωνών στις οποίες ανήκουν.

Επειδή οι Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης, καθώς και οι περαιτέρω απαγορευμένες Ζώνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι πολλές και αλληλεπικαλύπτονται, παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν εντός των ΠΕ της Περιφέρειας, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, προκειμένου να πληροφορηθούν εάν και πότε μπορούν να μετακινηθούν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.

Παρόλαυτά, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας θα συνεχίζουν να πιέζουν το ΥΠΑΑΤ για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα μετακίνησης των κοπαδιών στα ορεινά.