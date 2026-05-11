Την αποστολή μαθητών και εκπαιδευτικών από τη Γαλλία υποδέχθηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη Γαλλία υποδέχθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κ. Μαρία Γαλλιού, και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, το οποίο υλοποιεί το Γυμνάσιο Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και φιλικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ των λαών μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Αντιπεριφερειάρχες καλωσόρισαν την αποστολή και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς για την εμπειρία συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+, αλλά και για τη σημασία της εξωστρέφειας και της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, κ. Μαρία Γαλλιού, απευθυνόμενη στους μαθητές, τόνισε ότι: «Η γενιά σας είναι το μέλλον μας, ένα μέλλον στο οποίο επενδύουμε. Μέσα από τέτοιες δράσεις χτίζονται γέφυρες συνεργασίας, φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα σε λαούς».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ευχαρίστησε θερμά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την επίσκεψή τους και υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των νέων σε ευρωπαϊκά προγράμματα που ενισχύουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την κοινωνική τους ανάπτυξη.

Ως ένδειξη φιλοξενίας και αναμνηστικό της επίσκεψης, προσφέρθηκαν στους φιλοξενούμενους δώρα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ένα λεύκωμα του αείμνηστου φωτογράφου Τάκη Τλούπα, καθώς και μια έκδοση με τα σημαντικότερα μνημεία και αξιοθέατα της Θεσσαλίας, προβάλλοντας την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορική ταυτότητα της περιοχής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την εκπαίδευση, τη συνεργασία και την ευρωπαϊκή προοπτική της νέας γενιάς, ενισχύοντας δράσεις που φέρνουν κοντά μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς.