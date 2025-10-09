Την Άνοιξη η Μονάδα Μεταμόσχευσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Την τρίτη κατά σειρά επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπως μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου, πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, στο πλαίσιο της παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021–2025 (Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), συνολικού προϋπολογισμού 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Κουρέτας επισκέφθηκε τη Δερματολογική και την Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου, όπου υλοποιούνται έργα εκσυγχρονισμού που ενισχύουν ουσιαστικά τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα μέσω του ΠΠΑ έχουν χρηματοδοτηθεί 10 Κλινικές και βρίσκονται υπό ένταξη αντίστοιχα έργα 8 Κλινικών.

Ο κ. Κουρέτας, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας Λάζαρο Μακρή, έγινε δεκτός από τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Μαίρη Κουτσιούμπα και τον αναπληρωτή Διοικητή Κώστα Γρηγορίου.

Δερματολογική Κλινική

Στη Δερματολογική Κλινική, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από την Διευθύντρια κ. Ευτέρπη Ζαφειρίου, για το υπό ένταξη έργο, προϋπολογισμού 565.000 € προμήθειας προηγμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος,

Ο Δημήτρης Κουρέτας επισήμανε ότι «ο νέος εξοπλισμός είναι εξαιρετικά χρήσιμος για τη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και αποτελεί μια πολύ σημαντική επένδυση για τη δημόσια υγεία. Η κλινική επιτελεί εξαιρετικό έργο και αξίζει αυτή την ενίσχυση. Ελπίζω μέσα στον μήνα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ένταξης, ώστε σε τρεις με τέσσερις μήνες ο εξοπλισμός να βρίσκεται στη διάθεση ιατρών και ασθενών», ανέφερε ο κ. Κουρέτας.

Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της κλινικής, η οποία -όπως τόνισε- είναι και η μοναδική στην Περιφέρεια και ευχαρίστησε τον κ. Κουρέτα για το ενδιαφέρον του στην ενίσχυση -με χρήματα της Περιφέρειας- του Νοσοκομείου, όπως το ίδιο έπραξε και η Διευθύντρια της Κλινικής Ευτέρπη Ζαφειρίου, η οποία επισήμανε ότι «είναι η πρώτη φορά από την ίδρυσή της Κλινικής που υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον για την υποστήριξή της».

Αιματολογική κλινική: Δημιουργία Μονάδας Μεταμόσχευσης

Στην Αιματολογική Κλινική, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για το έργο διαμόρφωσης «Καθαρού Θαλάμου» (Clean Room) δύο κλινών, προϋπολογισμού 260.400 ευρώ, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί, για τη δημιουργία Μονάδας Μεταμόσχευσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο Καθηγητής και Διευθυντής της Κλινικής Γιώργος Βασιλόπουλος ενημέρωσε τον κ. Κουρέτα αναλυτικά για την επένδυση και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με το οποίο το έργο προβλέπεται να είναι έτοιμο το πρώτο τετράμηνο του 2026, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη για την «τεράστια παρέμβαση», όπως τη χαρακτήρισε.

Τόνισε ότι πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη Μονάδα Μεταμόσχευσης ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ πρόσθεσε ότι το σημαντικό είναι πως το Πανεπιστημιακό θα μπορεί πλέον να ενταχθεί στο σύνολο των νοσοκομείων που θα παρέχουν και κυτταρικές θεραπείες, γεγονός που συνιστά ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη Θεσσαλία.

«Αυτό το έργο μας απασχόλησε από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε», ανέφερε ο Περιφερειάρχης, απευθυνόμενος στον διευθυντή της Κλινικής, και πρόσθεσε: «Είναι μια σημαντική και ουσιαστική παρέμβαση για την δημόσια υγεία στη Θεσσαλία, γιατί όλοι αυτοί οι ασθενείς θα ταλαιπωρούνταν αν πηγαίνουν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, ενώ τώρα θα μπορούν να μένουν στον τόπο τους. Πρόκειται για μια επένδυση που αλλάζει τα δεδομένα στην υγεία στη Θεσσαλία και ενισχύει ουσιαστικά τον δημόσιο χαρακτήρα της», κατέληξε ο Δημ. Κουρέτας.

Αναλυτικότερα τα έργα

Δερματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 565.000 €

Η χρηματοδότηση αποβλέπει στην προμήθεια, ενός συστήματος αυτόματης ψηφιακής (2D) δερματοσκόπησης και ολόσωμης χαρτογράφησης για τη χρήση σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου του νοσοκομείου (διαλογή και εκτίμηση ασθενών), με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Καθώς και ενός αυτόματου συστήματος τρισδιάστατης (3D) ολόσωμης χαρτογράφησης (Vectra WB360) για τη χρήση από την δερματολογική κλινική, ως μέσο παρακολούθησης όλων των περιστατικών για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Το Vectra WB360 είναι το μοναδικό ηλεκτρονικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και των δερματικών παθήσεων, τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης.

Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 260.400 €

Μετατροπή χώρου για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής

Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων ΜΜΑΚ

Η παρούσα χρηματοδότηση, αποβλέπει στην διαμόρφωση ενός χώρου με δύο κλίνες της Αιματολογικής κλινικής, , σε «Καθαρό Θάλαμο» (Clean Room) που πρακτικά σημαίνει ελεγχόμενη ατμόσφαιρα σε σωματίδια και θετική πίεση που εξασφαλίζει την απομόνωση από περιβαλλοντικά μικρόβια Η υλοποίηση της πράξης εξασφαλίζει άσηπτες συνθήκες για τους ασθενείς προκειμένου να προφυλαχθούν από τα μικρόβια του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.