Τα Happy Family Weekends συνεχίζονται στο Fashion City Outlet

Ανοιξιάτικες δημιουργικές δράσεις για παιδιά, κάθε Σαββατοκύριακο

Τα Happy Family Weekends συνεχίζονται δυναμικά στο Fashion City Outlet, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν ανοιξιάτικες στιγμές δημιουργίας, παιχνιδιού και χαράς.

Κάθε Σαββατοκύριακο, 12:00–14:00 & 18:00–20:00, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στο Food Court του εμπορικού κέντρου μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης για όλη την οικογένεια, γεμάτο χρώμα, φαντασία και δημιουργικές δραστηριότητες.

Ανοιξιάτικες κατασκευές με χρώμα και φαντασία

Το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου, τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό εργαστήρι ανοιξιάτικων κατασκευών, ζωγραφίζοντας και διακοσμώντας ξύλινα λουλούδια με ζωντανά χρώματα, λαμπερά στοιχεία και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες. Μια δραστηριότητα που ενισχύει τη φαντασία και δίνει μορφή σε μοναδικές, χειροποίητες δημιουργίες.

Face painting με ανοιξιάτικη διάθεση

Τη σκυτάλη παίρνει το ανοιξιάτικο face painting, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Μαΐου, καθώς και το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, όπου τα παιδιά μεταμορφώνονται μέσα από χρώματα και χαρούμενα σχέδια σε πρωταγωνιστές της πιο φωτεινής εποχής του χρόνου. Μια πολύχρωμη εμπειρία που γεμίζει τον χώρο με ενέργεια, κέφι και παιδικά χαμόγελα.

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, με τη συμμετοχή να τηρεί σειρά προτεραιότητας.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και έναν χώρο σχεδιασμένο για οικογενειακές στιγμές και δημιουργικές εμπειρίες, το Fashion City Outlet συνεχίζει να αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για κάθε Σαββατοκύριακο.

Η άνοιξη γεμίζει χρώμα και χαμόγελα — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

