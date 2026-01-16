Τα αποστάγματα της Θεσσαλίας στην Αθήνα – Τα οφέλη τους στον ανθρώπινο οργανισμό

Η σοφία της υπαίθρου συνδέθηκε με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και απέδειξαν πως ότι η ποιότητα και η καινοτομία μεγαλουργούν στα αποστακτήρα και στα «αλχημεία» της θεσσαλικής γης, ανοίγοντας δρόμους στην ελληνική παραγωγή, δίνοντας υψηλή προστιθέμενη αξία στον ελληνικό αμπελώνα και την εθνική οικονομία. Τα αποστάγματα της Θεσσαλίας, με την διεθνή ακτινοβολία, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. με αντικείμενο «Αποστάγματα & Υγεία. Η Θεσσαλική Τέχνη, η Παράδοση και τα Οφέλη τους».

Στην εκδήλωση -συζήτηση που διοργανώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Public στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, αυτοδιοικητικών και παραγωγικών φορέων τονίστηκαν ιδιαίτερα τα οφέλη από τη σωστή χρήση των αποσταγμάτων στον ανθρώπινο οργανισμό, με εισηγήσεις που στηρίζονταν τόσο σε ιστορικά αρχεία, όσο και σε ιατρικά δεδομένα.

Στην εκδήλωση δεν αναδείχθηκε μόνο η ασύγκριτη ποιότητά των θεσσαλικών αποσταγμάτων, καθώς από επιδηµιολογικά και ερευνητικά δεδοµένα, έχει διαπιστωθεί η ευεργετική για την υγεία παρουσία, τόσο στο σταφύλι, όσο και στο κρασί, φυσικών συστατικών που είναι ικανά να προστατεύουν από τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, αλλά και η αποτοξίνωση του οργανισµούαπό τα ξενοβιοτικά.

Έτσι, κύρια αντικείμενα της πρότασης που κατέθεσε η Θεσσαλία και μπορεί να αποτελέσει οδηγό για όλη την Ελλάδα, είναι η ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των βιολογικά δραστικών συστατικών που περιέχονται στα αποστάγματα , καθώς και οι αντίστοιχες γηγενείς ποικιλίες σταφυλιού, με αξιολόγηση τις βιολογικές δράσεις τους.

Ο Δημήτρης Κουρέτας

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε: Τα Θεσσαλικά αποστάγματα μετρούν ιστορία αιώνων και ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για την επίδραση στην υγεία.Όταν ο άνθρωπος στην μακραίωνη ιστορία του άρχισε να δημιουργεί αποστάγματα, με διαφορετικό εννοείται τρόπο από τον σημερνό, γνωρίσαμε από τον Διοσκουρίδη που κατέγραψε εκτενώς τη χρήση φυτών, ρητινών και βοτάνων, τεχνικές που μοιάζουν με σύγχρονες αποστακτικές μεθόδους, αν και η αλκοολική απόσταξη όπως την ξέρουμε δεν ήταν διαδεδομένη και δινόταν έμφαση στην εκχύλιση δραστικών ουσιών για φαρμακευτικούς σκοπούς, όχι στην παραγωγή ισχυρών αποσταγμάτων ποτών.Βασίστηκε η υγεία του ανθρώπου στα αποστάγματα για πολλούς αιώνες. Τον 18ο αιώνα ο άξονας Λάρισα-Τύρναβος-Ελασσόνα-Αμπελάκια, ήταν το κέντρο της φαρμακευτικής παιδείας όλου του κόσμου. Η επίδραση που έχουν τα αποστάγματα στην υγεία, ήταν σπουδαία».

Στην συνέχεια ο κ. Κουρέτας εστίασε στην παράδοση, την πολιτιστική μας κουλτούρα και τα οφέλη που συχνά δεν συνειδητοποιούμε λέγοντας χαρακτηριστικά: Η σχέση των αποσταγμάτων με τη συνολικότερη στάση ζωής ενός ανθρώπου έχει πολύ μεγάλη αξία. Στην Ελλάδα, και στον νότο γενικότερα, που έχουμε τέτοιου είδους διατροφικές και κοινωνικές συμπεριφορές τα αποστάγματα αποκτούν ιδιαίτερη αξία. Για αυτό θα πρέπει να τα καταγράφουμε, να τα διατηρήσουμε, να τα συντηρούμε σαν συνήθεια και σαν γνώση».

Σέρκος Χαρουτουνιάν

Ο καθηγητής του ΓΠΑ, πρώην πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δήμητρα ΣέρκοςΧαρουτουνιάν που έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του FAO (Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας – Food Agricultural Organization) για τις χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, ανέλυσε τη σύνδεση της θεσσαλικής παραγωγής με την επιστήμη και την παράδοση. Τόνισε πως τα αποστάγματα είναι σημαντικό κομμάτι της αγροδιατροφής, αλλά ο κόσμος τα έχει συνδέσει μόνο το αλκοόλ με την συνεπαγωγή ότι αλκοόλ και υγεία δεν συμβαδίζουν. Έχουν ιδιότητες που συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου, αρκεί να καταναλώνονται με σύνεση.

Θ. Καραθάνος

Το «κοσμοπολίτικο» τσίπουρο της Θεσσαλίας, είναι ένα αναγνωρισμένο ελληνικό απόσταγμα με πλούσια αρωματική ταυτότητα, που διακρίνεται για την παραδοσιακή παραγωγή από στέμφυλα, τη χρήση αρωματικών όπως γλυκάνισο ή χωρίς και σε αυτό το προϊόν ανέφερε με τη σειρά του ο Θάνος Καραθάνος, Χημικός-Οινολόγος, αποσταγματοποιός, αμπελουργός, καθηγητής, πρόεδρος των Ελλήνων Οινολόγων, ο οποίος γύρισε στον τόπο του, την Καρδίτσα και άλλαξε τον χάρτη του ελληνικού τσίπουρου φτιάχνοντας το Puro, το πρώτο ελληνικό premium παλαιωμένο τσίπουρο..

Η επιμονή του στο όραμα ενός premium ελληνικού παλαιωμένου τσίπουρου που να στέκεται επάξια δίπλα στα μεγάλα αποστάγματα του κόσμου, είναι ανεξάντλητη και δήλωσε πως το τσίπουρο έχει αφενός μια τεράστια πολιτισμική διάσταση, αλλά και μια απόλυτη σύνδεση με την διατροφή.Η έρευνα των συνθηκών της παλαίωσης, του είδους του ξύλου, της τεχνικής των βαρελιών, του χρόνου, του όγκου, της αλληλεπίδρασης αποστάγματος και ξύλου, αναλύθηκαν και επιβεβαίωσαν ότι το θεσσαλικό τσίπουρο μπορεί να ανοίξει δρόμους στην ελληνική παραγωγή, με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον ελληνικό απόσταγμα.

Ηλίας Μαμαλάκης

Ξεχωριστή η παρουσία και ομιλία του συγγραφέα δημοσιογράφου Ηλία Μαμαλάκη, τον οποίο ευχαρίστησε ιδιαίτερα ο Δημ. Κουρέτας για την παρουσία του στο πάνελ των ομιλητών και ο οποίος σημείωσε πως «η Περιφέρεια Θεσσαλίας παράγει μία σειρά από πρωτογενή προϊόντα όπως είναι το γάλα, το στάρι και το σταφύλι, πολύ αξιόλογα, διότι η ποιότητα καλλιέργειας και της ποιότητας του χώματος, είναι εξαιρετική. Αυτά είτε περνάνε απαρατήρητα, είτε φεύγουν σε αγορές εκτός Ελλάδας. Η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή θέλει να στηρίξει τους μικρούς παραγωγούς των πρωτογενών προϊόντων, να τους δώσει τα “φώτα” με καινούργιες τεχνολογίες, για να αυξήσουν την ποιότητά τους, να τυποποιήσουν το προϊόν, ώστε να γίνουμε και εμείς αυτάρκεις από τη μία και από την άλλη η ποιότητα να είναι εξαιρετική. Καλό θα ήταν όσοι ασχολούνται με την προώθηση αποσταγμάτων και προιόντων διατροφής να επενδύσουν και στο σωστό και σύγχρονο μάρκετινγκ».

Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ΧρήστοςΚέλλας, οι βουλευτές Χρήστος Καπετάνος,ΖέτταΜακρή,Γιώργος Κωτσός,Βασίλης Κόκκαλης,Λίτσα Λιακούλη, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής,Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής Στέφανος Κούτρας, ενώ παρέστησαν οι αντιδήμαρχοι Τυρνάβου κ.κ. Νταλαγιάννης, Αρβανίτης, ο πρόεδρος του ΟΔΥΘ Νίκος Δέρκας, το μέλος της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Λάρισας Νίκος Σκυβαλίδαςκαι σύσσωμη σχεδόν η Περιφερειακή Αρχή.

Έκθεση

Οι δράσεις προώθησης των αποσταγμάτων από την Περιφέρεια συνεχίζονται το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο, στην έκθεση που λαμβάνει χώρα στο Μετρό του Συντάγματος και στην οποία συμμετέχουν 13 αποστακτήρια και από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας. Η έκθεση θα λειτουργεί 12μ -8μ.μ.