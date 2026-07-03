Τέμπη: «Όχι σε μια μακρά αναβολή ή διακοπή της δίκης» λένε οι συγγενείς

Για μία άκρως ανησυχητική πραγματικότητα κάνει ο σύλλογος Συγγενών Θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων δικασίμων στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας (30/6 και 1/7).

«Ως Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 ξεκαθαρίζουμε προς πάσα κατεύθυνση: Δεν θα επιτρέψουμε να οδηγηθούμε σε μια νέα, μακρά αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας.

Το μοτίβο των περιφερειακών δικών δεν θα επαναληφθεί στην κύρια δίκη. Μετά τις ήδη προκληθείσες αναβολές του προηγούμενου διαστήματος, εξαιτίας της ακαταλληλότητας της δικαστικής αίθουσας, η ξαφνική ανάκληση εντολής κατηγορούμενου προς τον επί χρόνια δικηγόρο του και το αίτημα αυτεπάγγελτου διορισμού νέου συνηγόρου, ανοίγει ένα απαράδεκτο «παράθυρο» για νέες, τεράστιες δικονομικές καθυστερήσεις με πρόσχημα την ανάγνωση μιας δικογραφίας 60.000 σελίδων.

Το Δικαστήριο οφείλει να περιφρουρήσει τη διαδικασία και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί κανονικά. Έτσι κι αλλιώς, το Δικαστήριο θα διακόψει για έναν μήνα τον Αύγουστο, όπως προβλέπεται. Οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση από τώρα αποτελεί εμπαιγμό. Δεν θα ανεχτούμε τεχνάσματα που δοκιμάζουν τις ψυχικές, σωματικές και οικονομικές αντοχές των οικογενειών μας, οι οποίες ματώνουν καθημερινά για να είναι παρούσες στην αίθουσα» τονίζει ο Σύλλογος.

Στην ακακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρεται και στις αποκαλύψεις που έγιναν εντός της αίθουσας, οι οποίες «εκθέτουν ανεπανόρθωτα κράτος, κυβερνήσεις και εταιρείες. Οι υπεύθυνοι γνώριζαν επί χρόνια το ενδεχόμενο μιας τέτοιας τραγωδίας και ουσιαστικά το αποδέχονταν.

Τα στοιχειοθετημένα αιτήματα από την πλευρά μας που αναπτύχθηκαν στη 12η, 13η και 14η δικάσιμο ήδη αποδεικνύουν την ανάγκη:

και αναβάθμισης της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και της απόδοσης του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς σε κακουργηματικό βαθμό στους εκπροσώπους της Hellenic Train

στους εκπροσώπους της Hellenic Train και την απόδοση ευθυνών για την απανθράκωση των 29 από τα 57 θύματα, ως αποτέλεσμα της έκρηξης και της φωτιάς.

Η Εισαγγελέας της έδρας επιφυλάχθηκε στο στάδιο αυτό για την αναβάθμιση και τη μεταβολή των κατηγοριών, παραπέμποντας την τελική κρίση μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, με βάση τα ακλόνητα στοιχεία που έχουν ήδη εισφερθεί, το Δικαστήριο οφείλει να αποφασίσει άμεσα την αναβάθμιση των κατηγοριών.

Παράλληλα, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπεί η δικαστική αίθουσα σε πεδίο εξυπηρέτησης προσωπικών, κομματικών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Δεν θα επιτρέψουμε να αξιοποιηθεί από κανέναν το έγκλημα στα Τέμπη για παιχνίδια εντυπώσεων, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του αγώνα που δίνουμε για την αποκάλυψη της αλήθειας. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψουμε τη δημιουργία ενός κλίματος, που πρωτίστως προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας.

Η αποδεικτική διαδικασία πρέπει να προχωρήσει χωρίς προσκόμματα. Απαιτούμε την κλήση όλων των κρίσιμων μαρτύρων, την παρουσίαση της αλληλογραφίας των Υπουργείων και των οργανισμών καθώς και την άμεση αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Δεν σταματάμε! Συνεχίζουμε! Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».