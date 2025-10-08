Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων κατά Bayer και Siemens

Το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε ποτέ στη χώρα και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο παίρνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς οι νέες εξελίξεις συνδέουν τα Τέμπη με δύο εταιρείες μεγαθήρια από τη Γερμανία

Πρόκειται για την Βayer AG με έδρα στο Λεβερκούζεν και τη Siemens Mobility GmbH με έδρα στο Μόναχο. Σύμφωνα με την dw.com, o λόγος που οι δυο εταιρείες εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση, είναι γιατί συγγενείς του 23χρονου Άγγελου Τηλκερίδη από την Ειρηνούπολη της Νάουσας κατέθεσαν αγωγή αποζημίωσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εκτός από τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train AE, οι συγγενείς στρέφονται και εναντίον των δυο πανίσχυρων γερμανικών εταιρειών.

Κομβικό πρόσωπο στην κατάθεση της αγωγής είναι ο Θωμάς Καλβουρτζής, δικαστικός επιμελητής στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και θείος του Άγγελου. Ο κ. Καλβουρτζής μιλάει για πρώτη φορά δημόσια και, όπως ανέφερε αποκλειστικά στην Deutsche Welle, το πρώτο πράγμα που θέλουν και επιδιώκουν οι συγγενείς του Άγγελου με αυτή την αγωγή είναι η «δικαίωση για τη συμφορά που τους βρήκε».

Τι συνδέει τις πανίσχυρες γερμανικές εταιρείες με τα Τέμπη

Ο λόγος που οι συγγενείς στρέφονται και κατά των εν λόγω εταιρειών, της Bayer και της Siemens είναι η σύνδεσή τους με τα έλαια σιλικόνης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακριτικές Αρχές τα έλαια σιλικόνης ήταν αυτά που ευθύνονταν για την πυρκαγιά και την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δυο αμαξοστοιχιών.

«Μέσα στη δικογραφία από στοιχεία που προσκόμισε η Hellenic Train, αναφέρεται μία συγκεκριμένη παρτίδα ελαίων σιλικόνης της Bayer, τα οποία είχε αγοράσει η Siemens και τα χρησιμοποίησε στους μετασχηματιστές». Συνεπώς, τη στιγμή που οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την πυρκαγιά, θα πρέπει αντίστοιχα να ελεγχθούν και οι εταιρείες που τα κατασκεύασαν και τα προμήθευσαν.

Ο ρόλος της κατασκευάστριας και της προμηθεύτριας εταιρείας

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ελαία σιλικόνης που κατασκεύασε η Bayer και προμήθευσε τότε στον ΟΣΕ η Siemens, ευθύνονται για την ανάφλεξη, την πυρόσφαιρα και την πρόκληση πυρκαγιάς, αναφέρει ο κ. Καλβουρτζής. Στην αγωγή επικαλούνται μάλιστα και σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, την 85/374, που έχει γίνει νόμος του κράτους στη Γερμανία το 1989 και στην Ελλάδα το 2002 και η οποία προβλέπει πως «εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, οφείλει να αποζημιώσει τόσο η κατασκευάστρια εταιρεία όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία». Μάλιστα, όπως ισχυρίζονται, οφείλουν να αποζημιώσουν χωρίς να μπορούν να επικαλεστούν ειδικές συνθήκες ή λάθη και παραλείψεις εργαζομένων.

Παρούσες στις εκταφές Bayer και Siemens

Οι συγγενείς του Άγγελου ζητούν αποζημίωση από τις δυο εταιρείες μεγαθήρια, ύψους 80 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό εύλογο, σύμφωνα με το Άρθρο 16 της ευρωπαϊκής οδηγίας που επικαλούνται. Εκείνο που είναι ακόμη΄πιο σημαντικό όμως από την αποζημίωση είναι η απόδοση δικαιοσύνης, τονίζουν οι συγγενείς. Να αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια, ο λόγος που 27 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, ενώ είχαν καταφέρει να επιζήσουν από τη σύγκρουση. Μια συνθήκη αδιανόητη τόσο για τους ανθρώπους που χάθηκαν όσο και για τους συγγενείς τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα ηχητικά και το άκουσμα της φωνής να λέει: «Δεν έχω οξυγόνο»;

Γιατί επέλεξαν αυτή τη χρονική στιγμή;

Οι παραπάνω εξελίξεις προκαλούν το εύλογο ερώτημα, του «γιατί όμως τώρα;». Γιατί οι συγγενείς επέλεξαν αυτή τη χρονική στιγμή να καταθέσουν την αγωγή, όταν είναι καιρό τώρα γνωστό ότι τα έλαια σιλικόνης είναι εκείνα που ευθύνονται για την πυρκαγιά;

Ο κ. Καλβουρτζής απαντώντας στο ερώτημα, εξηγεί πως η ενημέρωση από τις ανακριτικές αρχές ήρθε -αφότου εκείνες είχαν μελετήσει όλες τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες που είχαν εκπονηθεί- την 1η Αυγούστου 2025 με μέιλ ότι επισήμως τα έλαια σιλικόνης είναι εκείνα που ευθύνονταν για την πυρκαγιά.

Προηγουμένως οι εκτιμήσεις μπορεί να υπήρχαν στη δημόσια συζήτηση, αλλά όχι γραπτώς, με τρόπο επίσημο, που να μπορεί να συμπεριληφθεί στη δικογραφία. Στη συνέχεια οι συγγενείς έσπευσαν να συλλέξουν όσα στοιχεία γνώριζαν και άλλα που προστέθηκαν αργότερα ώστε να καταθέσουν την αγωγή.

Τέλος, ένα σημείο το οποίο υπογραμμίζει ιδιαίτερα ο κ. Καλβουρτζής είναι το ακόλουθο: «Σε περίπτωση που υπάρξει αίτημα εκταφής από το κράτος για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις για τον Άγγελο, θα θέλαμε να γίνουν παρουσία της Bayer και της Siemens. Θα θέλαμε να γίνουν παρουσία τους, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να μην αμφισβητείται από τις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι υπόλογες και υπεύθυνες για αποζημιώσεις».

