Τέμπη: Για τις 28 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη για τα βίντεο

Για τις 28 Νοεμβρίου διέκοψε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας την εκδίκαση της υπόθεσης για την διαχείριση του βίντεοληπτικου υλικού σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρόκειται για την υπόθεση με τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης απ’ όπου ξεκίνησε το δρομολόγιό της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για τις επανεγγραφές στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται πως στις 15 Οκτωβρίου το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας είχε διακόψει την εκδίκαση της υπόθεσης για σήμερα.