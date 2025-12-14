Σώος ο Λαρισαίος φοιτητής Τάκης Δημητρακόπουλος από το μακελειό στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο Brown

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό μετά την δολοφονία δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα ακόμη ανθρώπων από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown, στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

Στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο φοιτά, ως υπότροφος, ο Λαρισαίος Τάκης Δημητρακόπουλος, γιος του Γιώργου Δημητρακόπουλου και της Μαρίνας Μπαμπαλιάρη, εγγονός του αείμνηστου εκδότη της εφημερίδας Ελευθερία. Το μακελειό έγινε έξω από τη Φοιτητική εστία στην οποία βρισκόταν την ώρα εκείνη ο νεαρός. Όπως μας ενημέρωσαν οι γονείς του το παιδί είναι καλά, σε ασφαλές μέρος.

Ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας περίπου στις 16:00 τοπική ώρα το Σάββατο, σε κτίριο όπου διεξάγονταν εξετάσεις.

Το πανεπιστήμιο, ένα από τα παλαιότερα ιδρύματα των ΗΠΑ, τέθηκε σε καθεστώς lockdown, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Οι φοιτητές σε τμήματα της πανεπιστημιούπολης εξακολουθούν να λαμβάνουν οδηγίες να παραμείνουν στα σημεία όπου βρίσκονται, μέχρι η αστυνομία να μπορέσει να τους απομακρύνει με ασφάλεια από την περιοχή.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση οι τραυματίες

Αξιωματούχοι του Νοσοκομείου του Ρόουντ Άιλαντ ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση.

Οι ταυτότητες των θυμάτων και των τραυματιών δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα από τις αρχές.

«Είναι μια ημέρα που ελπίζαμε πως δεν θα έρθει ποτέ για την κοινότητά μας. Είναι βαθιά οδυνηρή για όλους μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Brown, Κριστίνα Πάξον.

Η αστυνομία έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες για τον άνδρα ύποπτο, χωρίς να έχει δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του ή το κίνητρό του. Παραμένει άγνωστο εάν είχε οποιαδήποτε σχέση με το πανεπιστήμιο.

Τι ξέρουμε για τον δράστη;

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας (CCTV) δείχνουν τον ύποπτο να αποχωρεί πεζός από το κτίριο μετά την επίθεση, ωστόσο το πρόσωπό του δεν διακρίνεται.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τιμ Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα και ενδεχομένως φορούσε μάσκα. Δεν είναι γνωστό τι είδους πυροβόλο όπλο χρησιμοποίησε, ενώ το όπλο δεν έχει εντοπιστεί.

«Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό του υπόπτου», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι έχουν επιστρατευθεί επιπλέον ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις για τις έρευνες στην περιοχή.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κτίριο Barus and Holley, το οποίο στεγάζει τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Brown. Η επίθεση έλαβε χώρα σε μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο.

Τι συνέβη;

Καθηγήτρια Οικονομικών δήλωσε στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο Ocean State Radio ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επαναληπτικού διαγωνίσματος για το μάθημά της, το οποίο συντόνιζε βοηθός διδασκαλίας.

«Είπε ότι ο δράστης μπήκε από τις πόρτες, φώναξε κάτι – δεν μπορούσε να θυμηθεί τι ακριβώς – και άρχισε να πυροβολεί», ανέφερε η Ρέιτσελ Φρίντμπεργκ.

«Οι φοιτητές άρχισαν να πανικοβάλλονται και να προσπαθούν να απομακρυνθούν, να σκύψουν στα καθίσματα του αμφιθεάτρου, και τότε κάποιοι χτυπήθηκαν από σφαίρες», πρόσθεσε.

Οι αρχές εκκένωσαν το κτίριο το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν ούτε τον δράστη ούτε το όπλο.

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο Brown έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή να αποφεύγουν την περιοχή έως ότου αρθεί η εντολή παραμονής σε ασφαλές σημείο.

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο ανέφερε ότι η αστυνομία θα εισέρχεται σε μη οικιστικά κτίρια για να συνοδεύσει τους παρευρισκόμενους σε ασφαλείς χώρους.

Τα εστιατόρια γύρω από την πανεπιστημιούπολη έχουν κλειδώσει τις πόρτες τους, με το προσωπικό και τους πελάτες να παραμένουν μέσα έως ότου αρθεί το έκτακτο μέτρο.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, υπήρξαν αναφορές ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, ωστόσο σύντομα επιβεβαιώθηκε ότι το άτομο δεν είχε καμία εμπλοκή στην επίθεση.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι»

Η 20χρονη Μαρί Καμάρα, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Brown από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο Associated Press ότι καθώς έβγαινε από τη βιβλιοθήκη έτρεξε να κρυφτεί σε ένα εστιατόριο. Παρέμεινε εκεί κρυμμένη για τρεις ώρες.

«Όλοι είναι όπως κι εγώ – σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι που συνέβη κάτι τέτοιο», είπε.

Οι εξετάσεις του πανεπιστημίου που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο ακυρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης Φρανκ Ντόιλ.

Τραμπ: Φρικτό περιστατικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό».

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά», δήλωσε.

Ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Η πρωτεύουσα της πολιτείας μας βίωσε σήμερα μια αδιανόητη τραγωδία. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους του Πρόβιντενς και με όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Το Πανεπιστήμιο Brown, ένα από τα παλαιότερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, ανήκει στην Ivy League, την ομάδα των επίλεκτων πανεπιστημίων του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Το πανεπιστήμιο, στο οποίο φοιτούν περισσότερα από 11.000 άτομα, βρίσκεται στο Πρόβιντενς, πρωτεύουσα του Ρόουντ Άιλαντ, περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Βοστώνη και 290 χιλιόμετρα από τη Νέα Υόρκη.

Kώστας Τόλης kosmoslarissa.gr